Arance d’inverno: il frutto che protegge la vista e rinforza il corpo

L’arancia è un frutto del genere Citrus, originario dell’Asia ma oggi coltivato in tutto il mondo, dalla Spagna al Brasile, dagli Stati Uniti a Israele. Esistono varietà dolci (Citrus sinensis) e amare (Citrus aurantium), e tutte condividono caratteristiche nutrizionali che le rendono perfette per la dieta invernale: contengono circa il 90% di acqua, sono povere di grassi e apportano zuccheri semplici (6-9%) e proteine (0,5-0,8%). Consumare arance regolarmente significa assumere energia immediata, senza sovraccaricare l’organismo, e introdurre nutrienti fondamentali per il benessere quotidiano.

Le arance hanno caratteristiche nutrizionali che le rendono perfette per la dieta invernale

Vitamine e minerali: alleati per corpo e mente

Le arance sono una fonte importante di vitamina C, fondamentale per rafforzare le difese immunitarie, e vitamina A, utile per proteggere pelle e mucose. Contengono anche vitamine del gruppo B (B1 e B2), che favoriscono il metabolismo energetico e regolano l’appetito. Sul fronte dei minerali, le arance offrono potassio, indispensabile per la contrazione muscolare e la regolazione dei fluidi, rame, che interviene nella produzione di globuli rossi e nella salute di pelle e capelli, e magnesio, potente antiossidante necessario per la sintesi di DNA e RNA. Inoltre, pectina e citroflavonoidi supportano la funzionalità intestinale e contribuiscono a contrastare fragilità capillare e processi di invecchiamento. Le varietà pigmentate, disponibili da dicembre a marzo, sono particolarmente pregiate grazie al contenuto di antocianine e bioflavonoidi, sostanze con effetto protettivo e antiossidante.

Arance e protezione della vista

La degenerazione maculare legata all’invecchiamento (AMD) interessa la macula, la parte centrale della retina, ed è una delle principali cause di perdita della vista centrale negli over 55. Uno studio condotto su 2.000 individui over 50 per 15 anni ha evidenziato che chi consumava una o due porzioni di arance al giorno mostrava un rischio di degenerazione maculare ridotto del 60%. Il beneficio non deriva direttamente dalla vitamina C, ma dai flavonoidi presenti nel frutto. Questi composti riducono infiammazione e stress ossidativo, proteggendo la retina e mantenendo la vista centrale più a lungo.

Il consumo di arancia fa bene alla vista

La spremuta: consigli pratici per il consumo quotidiano

La spremuta di arance è ideale per colazione o spuntino, purché non zuccherata, poiché l’arancia contiene già zuccheri naturali sufficienti. È consigliabile berla appena preparata, per evitare la perdita di vitamine a contatto con ossigeno, luce e calore.

La spremuta di arance è una bevanda ottima da consumare

Chi soffre di acidità gastrica dovrebbe consumarla dopo un piccolo pasto secco, come fette biscottate o crackers, per ridurre eventuali disturbi digestivi. La spremuta può essere accompagnata da frutta secca, yogurt o pane integrale, creando un equilibrio nutrizionale ideale per la colazione o la merenda invernale.

Arance in cucina: dalla tavola ai dolci

Le arance non sono solo da spremere: si prestano a insalate, dessert e piatti salati, grazie alla loro dolcezza e al profumo intenso. Le varietà pigmentate, con la buccia più colorata, sono ottime anche per la preparazione di marmellate, confetture e canditi, mantenendo intatte le proprietà nutritive e gli antiossidanti.

Un frutto versatile per l’inverno

L’arancia è un alimento completo, capace di combinare gusto e funzioni nutrizionali. Mangiarla ogni giorno significa supportare il sistema immunitario, proteggere pelle e muscoli, favorire la digestione e contribuire alla salute degli occhi. Un frutto versatile, perfetto per colazione, spuntini, succhi freschi e preparazioni in cucina, che rende l’inverno più sano e colorato.