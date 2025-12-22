Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 22 dicembre 2025  | aggiornato alle 09:34 | 116472 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

benefici a tavola

Torrone italiano: il dolce festivo che porta energia e benessere a tavola

Il torrone italiano è un dolce iconico del Natale, noto non solo per il sapore unico ma anche per le proprietà nutritive. Ricco di mandorle, miele e proteine, contribuisce a fornire energia, minerali e antiossidanti

di Redazione Italia a Tavola
 
22 dicembre 2025 | 07:30

Torrone italiano: il dolce festivo che porta energia e benessere a tavola

Il torrone italiano è un dolce iconico del Natale, noto non solo per il sapore unico ma anche per le proprietà nutritive. Ricco di mandorle, miele e proteine, contribuisce a fornire energia, minerali e antiossidanti

di Redazione Italia a Tavola
22 dicembre 2025 | 07:30
 

Il torrone è un dolce dalle origini antiche, con radici nella Sicilia medievale e diffusione in tutta Italia a partire dal XV secolo. Tradizionalmente è realizzato con albumi, miele, zucchero e frutta secca, in particolare mandorle, nocciole e pistacchi, elementi che ne determinano aroma e consistenza. La lavorazione prevede una lenta cottura del miele e degli albumi fino a ottenere la tipica struttura morbida o croccante, spesso racchiusa tra ostie o fogli di zucchero. Le varianti regionali si differenziano per tipo di frutta secca e spezie aggiunte, ma tutte mantengono un profilo nutrizionale ricco di nutrienti essenziali.

Torrone italiano: il dolce festivo che porta energia e benessere a tavola

Il Torrone, uno dei dolci preferiti delle feste

Valori nutrizionali e benefici per la salute

Come riportano gli esperti di Humanitas, Il torrone è un dolce energetico e nutriente. Le mandorle e nocciole forniscono proteine vegetali, fibre e grassi sani, utili a sostenere il metabolismo e il sistema cardiovascolare. Il miele, oltre a dolcificare naturalmente, apporta antiossidanti e micronutrienti come vitamine del gruppo B e minerali. Studi nutrizionali indicano che un consumo moderato di torrone può contribuire a mantenere energia stabile, supportare la funzione cerebrale e favorire il benessere generale, soprattutto durante le festività quando l’apporto energetico è più richiesto. Contiene inoltre magnesio, calcio e ferro, minerali fondamentali per ossa e muscoli.

Il torrone nella dieta e momenti di consumo

Consumare torrone in porzioni moderate è compatibile con uno stile di vita sano, abbinandolo a frutta fresca o bevande calde. Tradizionalmente legato al Natale, oggi si apprezza anche come spuntino energetico per sportivi e come snack di gusto. La combinazione di zuccheri naturali, proteine e grassi ne fa un alimento equilibrato se inserito in una dieta varia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
torrone italiano salute benefici mandorle nocciole miele valori nutrizionali frutta secca proteine
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
CostaGroup
Molino Pasini
TuttoFood
Pavoni
CostaGroup
Molino Pasini
TuttoFood
Pavoni
Foddlab
Lesaffre

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025