Avanzi di Natale e Capodanno: quanto durano in frigo e quando buttarli

Tra una tavola che si svuota e il frigorifero che si riempie, le feste portano con sé una certezza: gli avanzi. Succede a Natale così come a Capodanno, nelle case degli italiani, dove piatti della festa, preparazioni abbondanti e specialità “di una volta l’anno” finiscono per convivere, spesso alla rinfusa, nei ripiani del frigo. Recuperare e riscaldare è sì una buona pratica, sia per il portafoglio sia per il rispetto del cibo. Ma, tra buone intenzioni e sicurezza alimentare, il confine può diventare sottile.

Frigo pieno dopo le feste: come gestire gli avanzi senza rischi

A ricordarlo è l’Istituto superiore di sanità, che in questi giorni richiama l’attenzione su un punto chiave: gli avanzi dei cibi cotti non dovrebbero restare in frigorifero per più di due o tre giorni. Un’indicazione semplice, ma spesso disattesa, soprattutto quando il frigo è pieno e la tentazione di “allungare ancora un po’” prende il sopravvento. Da qui nasce un decalogo pensato per accompagnare le famiglie nella gestione delle eccedenze, senza allarmismi ma con buon senso.

Organizzazione prima e dopo la tavola

Il punto di partenza, spiegano dall’Iss, resta sempre lo stesso: organizzarsi prima. Fare la spesa pensando davvero a quante persone si siederanno a tavola aiuta a ridurre gli eccessi, anche se durante le feste l’abbondanza resta quasi una scelta affettiva. Quando però il cibo avanza, conviene intervenire subito, senza lasciare piatti e teglie a raffreddare per ore sul piano cucina. Gli avanzi vanno trasferiti in contenitori puliti, chiusi bene, e messi in frigorifero nel giro di poco tempo. Il fattore tempo conta più di quanto si pensi. Un piatto cotto non dovrebbe restare fuori dal frigo per più di due ore, soprattutto in ambienti riscaldati. Una volta riposto, meglio sistemarlo nei ripiani alti e tenerlo lontano dagli alimenti crudi. È una di quelle attenzioni che sembrano banali, ma che fanno la differenza.

Riscaldare meno, riscaldare meglio

Altro errore frequente riguarda il riscaldamento. Scaldare tutto, mangiarne una parte e rimettere il resto in frigo è una cattiva abitudine. Ogni passaggio di temperatura stressa l’alimento. Meglio prelevare solo la porzione che si intende consumare, lasciando il resto al freddo. Funziona per la sicurezza, ma anche per il gusto.

Ci sono poi piatti che richiedono più cautela di altri. Creme, salse, preparazioni a base di uova o maionese, come l’insalata russa, sono particolarmente sensibili. Continuare a portarle avanti e indietro tra frigorifero e tavola aumenta il rischio di deterioramento. In questi casi, meno movimenti si fanno, meglio è.

Ordine, freezer e buon senso finale

Un altro aspetto spesso trascurato è l’ordine. Ammucchiare preparazioni diverse nello stesso contenitore può sembrare una soluzione pratica, ma non lo è. Separarle riduce il rischio di contaminazioni, mantiene i sapori riconoscibili e garantisce una conservazione più uniforme. Anche il freezer può essere un alleato, purché si usino contenitori adatti e porzioni pensate per essere consumate in una sola volta. Infine, la regola che vale più di tutte: se un alimento cambia odore, colore o consistenza, non si assaggia “per vedere com’è”. Si butta. Senza sensi di colpa. Il progetto Sac dell’Iss, che lavora sulla percezione della sicurezza alimentare e sulla comunicazione rivolta ai consumatori, insiste proprio su questo punto: la prevenzione passa da scelte quotidiane semplici, non da gesti estremi.