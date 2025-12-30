Menu Apri login
Dal giardino alla tavola: cosa sapere sul rosmarino, proprietà e benefici

Simbolo della cucina mediterranea, il rosmarino è una pianta aromatica ricca di vitamine, minerali e fibre. Presente tutto l’anno, apporta benefici legati a ossa, pressione sanguigna e digestione, ma va consumato con moderazione

di Redazione Italia a Tavola
 
30 dicembre 2025

di Redazione Italia a Tavola
30 dicembre 2025 | 08:30
 

Il rosmarino (Rosmarinus officinalis) è un arbusto aromatico appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, originario di Europa, Asia e Africa e oggi ampiamente diffuso in tutta l’area mediterranea. Presente da secoli nelle cucine e nei paesaggi rurali, il rosmarino è una delle erbe più rappresentative della tradizione gastronomica italiana.

Dal giardino alla tavola: cosa sapere sul rosmarino, proprietà e benefici

Perché il rosmarino è più di un semplice aroma

Valori nutrizionali e apporto energetico

Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è caratterizzato da un contenuto calorico moderato: 100 grammi apportano circa 131 calorie. La sua composizione include un’elevata percentuale di acqua, una discreta presenza di fibre e carboidrati, oltre a proteine e lipidi in quantità contenute. Un profilo che ne fa un ingrediente aromatico ma anche nutrizionalmente interessante.

Il rosmarino apporta folati, vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B, insieme a un’ampia dotazione minerale. Spiccano in particolare calcio e potassio, accompagnati da ferro, magnesio, fosforo e zinco. Questa combinazione contribuisce a rendere la pianta un supporto utile all’interno di un’alimentazione varia ed equilibrata.

Benefici legati al consumo

Grazie alla presenza di calcio, il rosmarino contribuisce al mantenimento della salute di ossa e denti, mentre il potassio favorisce il controllo della pressione sanguigna. La vitamina C, con la sua azione antiossidante, sostiene il sistema immunitario e i folati risultano importanti per il corretto sviluppo del sistema nervoso. Le fibre contenute aiutano la funzionalità intestinale e favoriscono l’equilibrio di colesterolo e zuccheri nel sangue. Il magnesio, infine, è coinvolto nei processi di produzione energetica e nella regolazione della glicemia.

Quando evitarne o limitarne l’uso

Il consumo di rosmarino è generalmente sicuro, ma è consigliabile evitarlo in concomitanza con l’assunzione di integratori di ferro, per possibili interferenze. Inoltre, un uso eccessivo può provocare irritazioni a livello gastrico e intestinale, motivo per cui è preferibile impiegarlo in quantità moderate, come tipicamente avviene nella cucina tradizionale.

Una pianta disponibile tutto l’anno

In condizioni climatiche temperate, il rosmarino è una pianta sempreverde, disponibile durante tutto l’arco dell’anno. Anche nella versione essiccata mantiene una buona parte delle sue caratteristiche aromatiche, risultando facilmente reperibile in ogni stagione.

rosmarino erbe aromatiche cucina mediterranea proprietà nutrizionali piante officinali alimentazione salute
 
