Più è dolce, più lo consumiamo: attenzione al marketing sensoriale

Stiamo vivendo una regressione sensoriale, cioè i nostri sensi alimentari sono confusi ed incerti. Sono 5 i gusti: dolce, salato, amaro, acido e umami. Il gusto dolce stimola l’appetito, quindi l’uso dei dolcificanti è sempre più diffuso. Lo zucchero nascosto stimola il consumo degli alimenti. Si fa un grande uso alimentare del fruttosio. Prendete un prodotto alimentare o una bevanda che avete in casa vostra, troverete scritta nell’etichetta questa sigla commerciale Hfcs: High Fructose Corn Syrup. Indica la presenza di fruttosio negli alimenti.

Il gusto dolce, generato dallo sciroppo di mais, manipola i nostri sensi, esalta l’appetibilità e riduce la sazietà

Siamo invasi da sciroppo glucosio - fruttosio, che viene aggiunto nei prodotti alimentari e bevande per esaltare il gusto dolce. Più un alimento e bevanda sono dolci e più si stimola il suo consumo. Il fruttosio è uno “zucchero nascosto” in grado di stimolare l’appetito e il desiderio di mangiare. Il gusto dolce, generato dallo sciroppo di mais, manipola i nostri sensi, esalta l’appetibilità e riduce la sazietà. Finiamo per essere inquinati dal fruttosio. Mangiare senza conoscere ciò che verrà dentro di noi. Manipolati attraverso il gusto dolce. Un dolce inganno per vendere di più.

Sciroppo di glucosio-fruttosio: il dolcificante nascosto nei nostri alimenti

Lo sciroppo di glucosio-fruttosio (Hfcs: High Fructose Corn Syrup) è ottenuto in particolare dall’amido di mais, tramite l’uso di composti chimici o enzimi. Viene usato anche il termine di sciroppo di mais. Gli sciroppi di glucosio-fruttosio, ottenuti dal mais, sono usati come dolcificanti in diversi alimenti come marmellate, confetture e conserve, bevande...

Lo sciroppo di glucosio-fruttosio (HFCS: High Fructose Corn Syrup) è ottenuto dall’amido di mais

Viene usato il fruttosio perché dolcifica più del saccarosio (comune zucchero) ma costa molto meno! Il saccarosio costa di più del fruttosio! In una giornata alimentare possiamo assumere una dose elevata di fruttosio derivato dai prodotti da forno, biscotti, merendine, bibite, bevande dolcificate con sciroppo di glucosio e fruttosio, cioccolata spalmabile, marmellate, caramelle, dolci…

Marketing sensoriale e dipendenza dal dolce: siamo manipolati?

Il fruttosio introdotto nel nostro intestino arriva al fegato dove può essere trasformato in acidi grassi, in particolare in acido palmitico, contribuendo alla comparsa della steatosi epatica (fegato grasso), aumento di trigliceridi e colesterolo nel sangue, accumulo di grasso corporeo.

Il fruttosio introdotto nel nostro intestino arriva al fegato dove può creare problemi all'organo

Una elevata dose giornaliera di fruttosio contenuto in alimenti, merendine, caramelle, bibite, cioccolata spalmabile e bevande consumate dai bambini può contribuire all’obesità infantile. La dose elevata di fruttosio negli alimenti ha lo scopo di esaltare la loro appetibilità, favorendo il loro consumo continuo. Più è dolce un alimento e più viene consumato. La appetibilità è il contrario della sazietà. Marketing sensoriale. Manipolazione edonistica. Sono nostri gesti di cronaca quotidiana. Mangiare è conoscere gli alimenti che ogni giorno costruiscono il nostro corpo e condizionano la nostra salute. Conoscere per cambiare.