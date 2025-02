Sanremo 2025: l’acqua è il segreto per una voce perfetta sul palco

Gli studi lo confermano: mantenere le corde vocali idratate migliora la performance e previene affaticamento e lesioni. L’acqua depurata, in particolare, diventa un’alleata fondamentale per i cantanti. Il Festival di Sanremo rappresenta non solo il palcoscenico più prestigioso della musica italiana, ma anche una vera e propria maratona vocale per gli artisti in gara. Cantare per cinque serate consecutive, con esibizioni intense ed emozionanti, mette a dura prova le corde vocali. In questo scenario, l’idratazione gioca un ruolo essenziale per mantenere la qualità della voce e garantire prestazioni impeccabili.

Secondo studi scientifici, non solo ci sono dei cibi che aiuterebbero le performance vocali, ma anche l’acqua è fondamentale per preservare l’elasticità e l’idratazione delle mucose vocali, riducendo il rischio di affaticamento e lesioni. Una ricerca pubblicata sul Journal of Voice ha evidenziato che la disidratazione sistemica può avere effetti negativi su parametri vocali come shimmer, jitter e rapporto segnale/rumore. Al contrario, un’adeguata idratazione migliora il tempo massimo di fonazione e la frequenza vocale. Un’altra ricerca condotta dall’Università di Pretoria su future cantanti professioniste ha dimostrato che bere acqua in quantità sufficiente favorisce la capacità di sostenere le note più a lungo e di raggiungere frequenze più elevate.

L’importanza dell’acqua depurata per la salute vocale

Gli artisti che si esibiscono a Sanremo seguono spesso routine precise per prendersi cura della propria voce. Tra queste, l’uso di acqua depurata è sempre più diffuso. In un periodo in cui la sostenibilità e la salute sono temi centrali, scegliere acqua priva di impurità è una decisione consapevole e responsabile. Un’acqua senza cloro, metalli pesanti e altre sostanze indesiderate contribuisce a mantenere l’equilibrio delle mucose, prevenendo irritazioni e secchezza.

Lorenzo Malara, Ceo di Virtus Italia, azienda specializzata nel trattamento delle acque, sottolinea l’importanza di evitare impurità nell’acqua per preservare la salute della voce e il benessere generale: «Pensiamo all’acqua come all’olio di un motore: se l’olio è pulito, il motore funziona in modo ottimale. Se invece è sporco, tutti gli ingranaggi rischiano di usurarsi più rapidamente. Bere un’acqua pura, priva di impurità e con un basso residuo fisso, favorisce l’idratazione dell’organismo e, di conseguenza, anche delle corde vocali, migliorandone il funzionamento. Inoltre, un’acqua di qualità aiuta il corpo a depurarsi, eliminando scorie e tossine in modo più efficace.» afferma Malara.

La tecnologia Virtus si distingue per il metodo “acqua pura”: non distillata, ma depurata in modo da eliminare completamente gli inquinanti senza privarla di minerali essenziali come calcio, magnesio e potassio. Inoltre, la rende antiossidante, con un pH superiore a 7, migliorandone le proprietà benefiche per l’organismo.

I “nemici” dell’acqua: le principali sostanze indesiderate

Secondo Malara, l’acqua del rubinetto può contenere impurità che ne compromettono la qualità e i benefici per la salute. Tra queste:

Cloro - In grandi quantità può risultare dannoso per l’organismo.

- In grandi quantità può risultare dannoso per l’organismo. Calcare - Se eccessivo, appesantisce l’acqua e ne riduce la capacità depurativa.

- Se eccessivo, appesantisce l’acqua e ne riduce la capacità depurativa. Metalli pesanti - Possono essere presenti tracce di arsenico e ferro, sostanze non adatte al consumo umano.

- Possono essere presenti tracce di arsenico e ferro, sostanze non adatte al consumo umano. Inquinanti chimici - Derivanti da scarti agricoli e industriali, come nitrati e PFAS, che contaminano le falde acquifere.

- Derivanti da scarti agricoli e industriali, come nitrati e PFAS, che contaminano le falde acquifere. Microplastiche - In costante aumento a causa della dispersione ambientale di plastica.

I benefici di un’acqua filtrata per il benessere psicofisico

Un’acqua leggera e ben filtrata contribuisce a:

Migliorare la digestione , facilitando l’assorbimento dei nutrienti e riducendo il rischio di gonfiore e irritazioni gastriche.

, facilitando l’assorbimento dei nutrienti e riducendo il rischio di gonfiore e irritazioni gastriche. Potenziare la concentrazione , poiché il cervello, composto per circa l’80% d’acqua, lavora meglio quando è ben idratato.

, poiché il cervello, composto per circa l’80% d’acqua, lavora meglio quando è ben idratato. Ottimizzare le performance fisiche, garantendo un’idratazione più efficace per muscoli e articolazioni.

Scegliere un’acqua di qualità non è solo un’abitudine salutare, ma un vero e proprio alleato per chiunque utilizzi la voce come strumento di lavoro. E a Sanremo, dove la voce è protagonista assoluta, l’idratazione diventa un fattore imprescindibile per il successo degli artisti in gara.

Raucedine: cause, rimedi e trattamenti per ritrovare la voce

La raucedine è un'alterazione delle corde vocali che si manifesta con un abbassamento o un cambiamento del tono della voce. In alcuni casi, può risultare molto fastidiosa e persino portare a una temporanea difficoltà nell’esprimersi verbalmente.

Le cause di questo disturbo possono essere diverse, tra cui infezioni delle alte vie respiratorie, come la laringite, un uso scorretto della voce o la presenza di reflusso gastroesofageo. Identificare la causa alla base della raucedine è essenziale per adottare il trattamento più efficace. Ne parliamo con il dottor Graziano Zerbini, responsabile dell’Otorinolaringoiatria di Humanitas Castelli di Bergamo.

Come trattare la raucedine

Se l'infiammazione è lieve, uno dei rimedi più efficaci è l’inalazione di vapori caldo-umidi, come i classici suffumigi. L'aggiunta di sali minerali con proprietà antinfiammatorie può contribuire a ridurre il gonfiore delle corde vocali, favorendo un rapido miglioramento.

Nei casi più gravi, invece, il trattamento prevede l’utilizzo di farmaci cortisonici prescritti dal medico. In queste situazioni, l’aerosol non è la soluzione più indicata, poiché tende a seccare le mucose, rischiando di peggiorare l’irritazione. Se la raucedine è legata al reflusso gastroesofageo, è fondamentale seguire una dieta adeguata, evitando alcolici, caffeina e altri alimenti che possono favorire il reflusso acido.

Rimedi utili per alleviare la raucedine

Per favorire la guarigione e ridurre il fastidio, è possibile adottare alcune semplici accortezze:

Idratarsi regolarmente , bevendo molta acqua per mantenere umide le mucose vocali.

, bevendo molta acqua per mantenere umide le mucose vocali. Umidificare l’ambiente , evitando luoghi eccessivamente secchi che potrebbero irritare ulteriormente la voce.

, evitando luoghi eccessivamente secchi che potrebbero irritare ulteriormente la voce. Evitare di sforzare la voce , parlando solo quando necessario e con un tono moderato.

, parlando solo quando necessario e con un tono moderato. Allontanarsi dal fumo , sia attivo che passivo, e da ambienti polverosi.

, sia attivo che passivo, e da ambienti polverosi. Prestare attenzione alle temperature delle bevande , evitando quelle troppo calde o troppo fredde che potrebbero irritare le corde vocali.

, evitando quelle troppo calde o troppo fredde che potrebbero irritare le corde vocali. Consumare miele, noto per le sue proprietà antibatteriche e lenitive, utile contro tosse e irritazioni della gola.

Se la raucedine persiste per più di sette giorni, è consigliabile consultare un medico per individuare la causa e stabilire il trattamento più adatto.