Zucchine: proprietà e benefici di un ortaggio amico della salute

Piacciono quasi a tutti, bambini compresi. Le zucchine sono tra gli ortaggi più apprezzati e versatili in cucina, leggere e ricche di nutrienti. A illustrarne nel dettaglio proprietà e benefici è un articolo pubblicato da Humanitas Salute, che ne analizza i valori nutrizionali e i possibili effetti positivi per la salute.

Le proprietà delle zucchine

Che cosa sono le zucchine?

Le zucchine sono i frutti di alcune varietà della specie Cucurbita pepo, appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, come zucche e cetrioli. Originarie dell’America Centrale e del Messico, oggi ne esistono numerose varietà, differenti per forma e colore. Alcune, in particolare quelle a buccia gialla, sono ricche di carotenoidi come beta-carotene e luteina.

Le proprietà nutrizionali delle zucchine

Secondo i dati riportati da Humanitas Salute, 100 grammi di zucchine crude apportano circa 15 calorie. Il profilo nutrizionale evidenzia una prevalenza di acqua, fibre e micronutrienti:

Carboidrati: 3,11 g

3,11 g Proteine: 1,21 g

1,21 g Fibre: 1 g

1 g Grassi: 0,32 g

Tra i sali minerali e le vitamine contenuti:

Potassio: 261 mg

261 mg Fosforo: 38 mg

38 mg Magnesio: 18 mg

18 mg Calcio: 16 mg

16 mg Ferro: 0,37 mg

0,37 mg Vitamina A: 200 UI

200 UI Vitamina C: 17,9 mg

17,9 mg Folati: 24 µg

24 µg Vitamina K: 4,3 µg

Sono inoltre presenti vitamina E, vitamine del gruppo B e carotenoidi con azione antiossidante.

Zucchine, i benefici per la salute

Il basso contenuto calorico e l’elevata presenza di fibre rendono le zucchine ideali per favorire la regolarità intestinale e controllare i livelli di zucchero e colesterolo nel sangue. Tra i benefici principali segnalati da Humanitas Salute:

Effetto antiossidante grazie ai carotenoidi (luteina, zeaxantina, beta-carotene)

grazie ai carotenoidi (luteina, zeaxantina, beta-carotene) Supporto cardiovascolare grazie al potassio

grazie al potassio Sostegno al sistema immunitario con vitamina C e vitamina A

con vitamina C e vitamina A Importanza in gravidanza, grazie ai folati utili allo sviluppo del sistema nervoso del feto

Ci sono controindicazioni per le zucchine?

Non sono note controindicazioni o interazioni significative con farmaci. In ogni caso, chi assume terapie particolari o soffre di patologie croniche dovrebbe consultare il medico prima di introdurre variazioni nella dieta.