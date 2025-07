Mangiare sano anche in vacanza: 8 consigli pratici per un’estate equilibrata

L’estate porta con sé voglia di libertà e convivialità, ma può diventare un momento critico per chi desidera mantenere uno stile alimentare sano. Le tentazioni sono molte: aperitivi, cene fuori casa, snack dolci e bevande zuccherate possono facilmente far deragliare le buone abitudini costruite durante l’anno. Tuttavia, con un approccio equilibrato e qualche accorgimento quotidiano, è possibile gustare le vacanze senza compromettere il proprio benessere.

Ecco 8 consigli utili da seguire in estate:

1- Occhio alla composizione delle insalate

Le insalate estive sono spesso considerate una scelta salutare per eccellenza. Tuttavia, è importante prestare attenzione agli ingredienti. Un’insalata con formaggi grassi, tonno sott’olio, salse pronte o crostini fritti può facilmente trasformarsi in un piatto molto calorico. Meglio puntare su condimenti semplici come olio extravergine di oliva, limone o aceto balsamico, accompagnando le verdure con proteine leggere come pollo grigliato, legumi o tofu.

2- Gelato sì, ma consapevole

Il gelato artigianale, specie se a base di frutta, può essere una concessione compatibile con una dieta equilibrata. Tuttavia, non va considerato un sostituto del pasto. Le creme e persino i gusti alla frutta possono contenere notevoli quantità di zuccheri. L’ideale è consumarlo come spuntino occasionale, evitando di abbinarlo a pasti già abbondanti. «Un gelato può far parte di un’alimentazione sana se inserito con moderazione e consapevolezza», sottolineano i nutrizionisti.

3- Porzioni sotto controllo, anche al buffet

La vacanza spesso coincide con hotel all inclusive o villaggi turistici, dove i buffet offrono una vasta scelta di cibi. In questo contesto è facile eccedere. «Il primo passo è imparare a servirsi con criterio, evitando di riempire il piatto troppo in fretta», spiegano gli esperti. È utile masticare lentamente e concedersi il tempo di ascoltare il senso di sazietà, tornando eventualmente per un piccolo bis solo se realmente necessario.

4 - Metodi di cottura: meglio leggeri

La modalità con cui vengono preparati i cibi incide significativamente sulla digeribilità e sul contenuto calorico. In estate, meglio preferire cotture al vapore, alla griglia o al forno. Vanno invece limitati i fritti, i piatti ricchi di condimenti e le salse elaborate, spesso poco adatte alle alte temperature estive.

5 - Bevande: meno alcol, più acqua

L’alcol, soprattutto se assunto con frequenza, può contribuire all’aumento di peso e influire negativamente sull’idratazione e sulla digestione. I cocktail zuccherati e i superalcolici vanno evitati o consumati in quantità molto ridotte. Meglio preferire acqua naturale, tisane fredde o frullati senza zucchero aggiunto. Un bicchiere di vino rosso ai pasti può essere tollerato, ma con moderazione.

6 - Non saltare i pasti

Anche durante le giornate fuori casa, è importante non saltare i pasti. Farlo può infatti condurre a una fame eccessiva e a scelte alimentari impulsive o squilibrate, specialmente la sera. «Un buon equilibrio è mantenere tre pasti principali e due spuntini leggeri, cercando di non rimanere troppe ore senza mangiare», suggeriscono i dietisti.

7 - Frutta e verdura sempre a portata di mano

Che si tratti di una giornata in spiaggia o di un’escursione in montagna, portare con sé della frutta fresca o della verdura cruda può aiutare a resistere alla tentazione di snack confezionati o panini ipercalorici. Le albicocche, le pesche, il melone o anche delle carote crude rappresentano un'opzione fresca e saziante.

8 - Idratazione costante

L’estate espone a un rischio maggiore di disidratazione. Bere acqua regolarmente, anche se non si avverte sete, è fondamentale. Si consigliano almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, quantità che può salire in caso di attività fisica o alte temperature. Una corretta idratazione favorisce anche la regolarità intestinale e può contribuire al controllo dell’appetito.

L’equilibrio alimentare non va in vacanza. Adottare comportamenti consapevoli e flessibili permette di vivere l’estate senza rinunce, mantenendo il benessere fisico e mentale. Il segreto è ascoltare il proprio corpo, fare scelte ponderate e godere dei piaceri della tavola con moderazione.