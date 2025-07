Erbe aromatiche: i benefici nascosti di basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia e alloro

Dalla tavola alla salute: basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia e alloro non sono solo aromi, ma alimenti ricchi di proprietà benefiche. Utilizzate quotidianamente nelle preparazioni culinarie, spesso come semplice ornamento o tocco di sapore, le erbe aromatiche sono in realtà alimenti veri e propri, dotati di un profilo nutrizionale interessante. Alcune di esse, come basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia e alloro, sono ricche di vitamine, minerali, antiossidanti e sostanze bioattive.

I benefici delle erbe aromatiche

Basilico: tra aroma e antinfiammatorio naturale

Il basilico (Ocimum basilicum) è una delle piante aromatiche più comuni e appartiene alla famiglia delle Lamiaceae. Originario dell’Asia tropicale, viene raccolto in Italia tra aprile e ottobre.

Il basilico è una buona fonte di vitamina K

È una buona fonte di vitamina K, manganese, vitamina C, calcio, ferro, potassio e rame. Contiene anche carotenoidi (beta-carotene, luteina/zeaxantina) e flavonoidi, oltre a un olio essenziale ricco in eugenolo, composto dalle proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. L’eugenolo può essere utile per chi soffre di artrite reumatoide, artrosi o disturbi intestinali cronici. L’infuso di basilico può inoltre alleviare la nausea e ha leggere funzioni antisettiche.

Prezzemolo: diuretico, ma da consumare con moderazione

Il prezzemolo (Petroselinum crispum), erba appartenente alla famiglia delle Apiaceae, è originario del bacino del Mediterraneo. È noto per essere ricco di antiossidanti e molecole utili al metabolismo. Tra i suoi principi attivi, troviamo beta-carotene, luteolina, luteina/zeaxantina ed eugenolo.

Il prezzemolo ha proprietà diuretiche e antisettich

Ha proprietà diuretiche e antisettiche, ma va consumato con attenzione. «Un’assunzione eccessiva può avere effetti collaterali, tra cui anemia o problemi epatici», precisa la nutrizionista.

Rosmarino: fonte di minerali e alleato del sistema immunitario

Il rosmarino (Rosmarinus officinalis) è un arbusto tipico del Mediterraneo e anch’esso appartiene alla famiglia delle Lamiaceae.

Il rosmarino è ricco di calcio, potassio, vitamina C, folati, fibre e magnesio

È ricco di calcio, potassio, vitamina C, folati, fibre e magnesio. Il suo olio essenziale è spesso utilizzato per finalità terapeutiche. Il rosmarino può aiutare a regolare la pressione e sostenere il sistema immunitario.

Salvia: preziosa per metabolismo, ossa e cuore

La salvia (Salvia officinalis), sempreverde diffuso in Europa meridionale e nei Balcani, contiene una buona quantità di antiossidanti, vitamine e minerali. Fornisce anche beta-carotene, cineolo, acido caffeico e acido clorogenico.

La salvia contiene una buona quantità di antiossidanti, vitamine e minerali

Assunta in quantità normali, non presenta particolari controindicazioni. Tuttavia, in alte dosi può essere controindicata in gravidanza, allattamento, patologie ormonali e disturbi neurologici, avverte l’esperta.

Alloro: digestivo naturale ricco di micronutrienti

L’alloro (Laurus nobilis), appartenente alla famiglia delle Lauraceae, viene impiegato in cucina per le sue foglie aromatiche, che contengono oli essenziali e acido laurico. È noto per le sue proprietà astringenti, diuretiche e digestive. Gli infusi a base di alloro vengono utilizzati per calmare coliche, gastriti o per stimolare l’appetito.

L'alloro è noto per le sue proprietà astringenti, diuretiche e digestive

Inoltre, contiene vitamina C, vitamina A, vitamine del gruppo B, potassio, calcio, fosforo, magnesio, ferro e rame.