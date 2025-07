Allergia all’uovo: come riconoscerla e affrontarla in sicurezza

L’allergia all’uovo rappresenta una delle più frequenti forme di allergia alimentare, soprattutto nell’infanzia. Si manifesta spesso nei primi anni di vita, quando i bambini iniziano a introdurre alimenti solidi contenenti uova. In alcune circostanze, anche gli adulti possono sviluppare questa condizione, pur non avendo mostrato precedenti sintomi.

Cause e meccanismi dell’allergia all’uovo

Alla base dell’allergia si trova una reazione del sistema immunitario che identifica erroneamente come dannose alcune proteine dell’uovo, tra cui ovalbumina, ovomucoide, ovotransferrina e lisozima. Il contatto con questi allergeni scatena il rilascio di istamina e altre sostanze infiammatorie, responsabili delle reazioni cliniche che possono manifestarsi in forma lieve o, nei casi più rari, in reazioni anafilattiche potenzialmente letali.

Sintomi dell’allergia all’uovo

I sintomi compaiono generalmente entro poche ore dall’assunzione o dal contatto con alimenti a base di uovo e possono includere:

Reazioni cutanee : orticaria, prurito, gonfiore di labbra e gola.

: orticaria, prurito, gonfiore di labbra e gola. Disturbi gastrointestinali : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea.

: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Sintomi respiratori : rinite, tosse, respiro sibilante, asma.

: rinite, tosse, respiro sibilante, asma. Manifestazioni cardiovascolari : calo pressorio, alterazione del battito cardiaco.

: calo pressorio, alterazione del battito cardiaco. Anafilassi: reazione grave che richiede intervento immediato.

Diagnosi dell’allergia all’uovo

La diagnosi di allergia all’uovo viene formulata dall’allergologo attraverso un’accurata anamnesi e test specifici:

Prick test : applicazione di allergeni sulla pelle per rilevare la reazione cutanea.

: applicazione di allergeni sulla pelle per rilevare la reazione cutanea. Prick by prick : impiego dell’alimento fresco.

: impiego dell’alimento fresco. Analisi del sangue : dosaggio delle IgE specifiche.

: dosaggio delle IgE specifiche. Test di provocazione orale: somministrazione controllata dell’alimento per confermare l’allergia.

Come prevenire e gestire l’allergia all’uovo

Non esistono strategie che possano prevenire la comparsa dell’allergia, ma è essenziale:

Leggere attentamente le etichette alimentari per identificare la presenza di uovo o derivati.

per identificare la presenza di uovo o derivati. Prestare attenzione alla contaminazione crociata durante la preparazione dei cibi.

durante la preparazione dei cibi. Informare insegnanti, babysitter e ristoratori sulla condizione allergica.

Indossare dispositivi identificativi come braccialetti o medagliette.

Nei casi di reazione lieve possono essere impiegati antistaminici e cortisonici. Per l’anafilassi l’unico trattamento efficace è l’adrenalina auto-iniettabile. La penna di adrenalina consente di somministrare rapidamente una dose di farmaco salvavita, nell’attesa del trasferimento in ospedale.

Vivere con l’allergia all’uovo: sicurezza e consapevolezza

L’allergia all’uovo richiede un’attenzione costante e un’adeguata informazione. Oggi è possibile gestire questa condizione grazie alla disponibilità di alternative alimentari prive di uova e alla diffusione di strumenti per il pronto intervento. Chi soffre di allergie gravi deve portare sempre con sé l’autoiniettore di adrenalina per garantire una risposta tempestiva in caso di emergenza.