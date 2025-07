Gelato o macedonia: quante calorie hanno e quanto movimento serve per smaltirli

Complice il caldo, in estate ci rifugiamo nei piatti freschi, spesso a metà pomeriggio o dopo cena, e non è raro vedere qualcuno che sceglie un gelato o una macedonia al posto del pranzo. Li consideriamo alleati della linea, veloci, leggeri, gustosi. Eppure, tra frutta zuccherina, gelati alle creme e porzioni generose, le calorie possono salire senza che ce ne accorgiamo, trascinandosi dietro una serie di falsi miti che vale la pena chiarire grazie a Humanitas Salute. Perché non tutta la frutta è uguale, e tra un sorbetto e un gelato alla crema c'è un divario calorico che non passa inosservato.

Quante calorie ha un gelato? E una macedonia? Cosa sapere

Frutta e verdura: attenzione alle calorie nascoste

Frutta e verdura spesso vengono messe sullo stesso piano, ma non sono la stessa cosa. La frutta contiene zuccheri e calorie che variano a seconda del tipo: le banane pesano più sulle calorie rispetto alle pesche, l'uva ne ha più dell'anguria. Se poi alla frutta aggiungiamo zucchero, frutta sciroppata o candita, l'introito calorico cresce velocemente, proprio come quando scegliamo il gelato alle creme al posto di un sorbetto. Il gelato alla crema porta con sé zuccheri e grassi da latte, panna e uova, mentre il sorbetto, a base di acqua e frutta, resta una scelta più leggera, anche se il suo apporto calorico non va comunque trascurato.

Quante calorie ha davvero una macedonia?

Per capire meglio, con l'aiuto degli specialisti di Humanitas, mettiamo a confronto due versioni di macedonia con dati concreti. Una macedonia “ricca” preparata con mela, banana, pera, kiwi, uva, arancia, noci, ciliegie candite, frutta sciroppata e zucchero per dolcificare arriva a 302 Kcal per porzione. Per smaltirle servono 74 minuti di camminata a ritmo moderato, oppure 30 minuti di corsa, bicicletta o nuoto. Le noci aggiungono grassi e calorie, mentre la frutta candita e sciroppata aggiunge zuccheri raffinati insieme allo zucchero extra, trasformando quella che sembra una ciotola salutare in un piccolo pasto completo. Una macedonia light, invece, preparata con pesche, frutti di bosco, arancia, anguria, melone, albicocche, ananas e succo d'arancia al posto dello zucchero, si ferma a 92 Kcal per porzione, smaltibili con 22 minuti di camminata o 10 minuti di corsa, nuoto o bicicletta. Si tratta di frutta ricca d'acqua, gustosa e meno calorica, che soddisfa la voglia di fresco senza appesantire.

Gelato o sorbetto: le calorie cambiano...

Quando si parla di gelato, la situazione cambia. Una coppetta media da 200 g di gelato alla crema o al cioccolato fornisce 480 Kcal, il che significa 119 minuti di camminata o 49 minuti di corsa o nuoto per smaltirle. Le creme non solo sono caloriche, ma hanno anche un'alta percentuale di grassi che alzano l'apporto energetico complessivo. Il sorbetto è una scelta più “leggera” solo in confronto al gelato alla crema. Una coppetta da 200 g di sorbetto al limone o alla frutta fornisce comunque 240 Kcal, che richiedono 60 minuti di camminata o 25 minuti di corsa o nuoto per essere smaltite. Ha il vantaggio di non contenere grassi e meno zuccheri aggiunti, sfruttando la naturale dolcezza della frutta, ma resta un alimento che va considerato nelle calorie della giornata.

Insomma, gelato e macedonia possono quindi tranquillamente far parte dell'estate, ma sapere cosa ci mettiamo nel piatto o nella coppetta è un passo importante per evitare sorprese alla bilancia e sensi di colpa post-vacanze.