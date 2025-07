Carne di pollo: ecco tutte le proprietà, i benefici e i valori nutrizionali

La carne di pollo è una delle più diffuse e consumate al mondo, apprezzata per la sua versatilità in cucina, il gusto delicato e le proprietà nutrizionali che la rendono adatta a ogni fascia d'età. Con il termine “pollo” si indicano comunemente il gallo e la gallina giovani, appartenenti al genere Gallo e in particolare alla specie Gallus gallus domesticus, allevati sia per la produzione di uova che per la carne.

Tutto quello che c'è da sapere sul pollo

I valori nutrizionali della carne di pollo

La carne di pollo, soprattutto se consumata senza pelle, è considerata un alimento leggero e ad alto contenuto proteico. Secondo i dati riportati da Humanitas Salute, 100 grammi di carne cruda di pollo (intero) apportano in media:

110 kcal

76 g di acqua

20 g di proteine

3,6 g di lipidi

75 mg di colesterolo

Tracce di vitamina A

0,1 mg di vitamina B1 (tiamina)

0,15 mg di vitamina B2 (riboflavina)

5,8 mg di vitamina B3 (niacina)

70 mg di sodio

307 mg di potassio

0,7 mg di ferro

8 mg di calcio

26 mg di magnesio

1,2 mg di zinco

0,06 mg di rame

È importante notare che la composizione nutrizionale può variare in base al taglio: il petto è la parte più magra e proteica, mentre la coscia contiene una quantità maggiore di lipidi e colesterolo.

I benefici per la salute della carne di pollo

Il pollo è un alimento ricco di proteine ad alto valore biologico, cioè dotate di tutti gli amminoacidi essenziali. Questa caratteristica, unita alla tenerezza e facilità di digestione della carne, lo rende particolarmente indicato per anziani, bambini, soggetti in convalescenza e sportivi. La carne di pollo è anche una buona fonte di ferro, zinco, potassio e altri sali minerali utili per la salute dell'organismo.

Il pollo è un alimento ricco di proteine ad alto valore biologico

I tagli più magri contengono meno di 1 grammo di grassi ogni 100 grammi di carne cruda, mentre quelli più ricchi, come la coscia, possono arrivare a 6,5 grammi di lipidi per 100 grammi. Per ottenere una carne più magra, è fondamentale rimuovere la pelle, che è la parte più grassa del pollo. Grazie al basso contenuto calorico e all'elevata concentrazione di proteine, è spesso presente nei regimi alimentari ipocalorici e nelle diete per sportivi.

Carne di pollo: controindicazioni, allergie e reperibilità

Secondo Humanitas Salute, non sono note interazioni tra il consumo di carne di pollo e l'assunzione di farmaci o altre sostanze. Non esistono particolari controindicazioni al suo consumo, se non nei rari casi in cui si manifesti un'allergia specifica a questo alimento. Detto ciò, il pollo, ricordiamo, è facilmente reperibile in tutte le stagioni e in tutti i principali tagli: petto, coscia, sovracoscia, ali, intero o in pezzi. La sua ampia disponibilità e il prezzo generalmente accessibile ne fanno una scelta frequente sia in ambito domestico che nella ristorazione.