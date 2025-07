Tutto quello che c'è da sapere sui fagiolini: proprietà e benefici per la salute

Croccanti, leggeri e versatili in cucina, i fagiolini (noti anche come cornetti) non sono veri e propri legumi come i fagioli secchi, ma baccelli non maturi del Phaseolus vulgaris, pianta appartenente alla famiglia delle Fabaceae. Con il loro sapore delicato, rappresentano una delle verdure più apprezzate della stagione calda, ideali per chi cerca leggerezza senza rinunciare a un buon apporto di fibre, vitamine e minerali utili all'organismo. Approfondiamo tutte le loro caratteristiche insieme agli esperti di Humanitas Salute.

Tutto sui fagiolini: calorie, proprietà e benefici per la salute

Le proprietà nutrizionali dei fagiolini

Ogni 100 g di fagiolini apportano circa 31 calorie e forniscono:

16,3 mg di vitamina C

0,752 mg di niacina

0,105 mg di riboflavina

0,094 mg di acido pantotenico

0,084 mg di tiamina

0,074 mg di piridossina

690 UI di vitamina A

37 µg di folati

14,4 µg di vitamina K

209 mg di potassio

38 mg di fosforo

37 mg di calcio

25 mg di magnesio

6 mg di sodio

1,04 mg di ferro

0,24 mg di zinco

0,214 mg di manganese

7,13 g di carboidrati

3,4 g di fibre

1,82 g di proteine

0,34 g di lipidi

In più, contengono 640 µg di luteina e zeaxantina, 379 µg di beta-carotene e 69 µg di alfa-carotene, preziosi alleati per la salute degli occhi. In Italia, ricordiamo, i fagiolini si raccolgono da maggio a settembre, il momento migliore per gustarli freschi e croccanti.

Fagiolini: i benefici e le possibili controindicazioni

Grazie al buon contenuto di fibre, i fagiolini favoriscono la regolarità intestinale e aiutano a proteggere il colon da sostanze potenzialmente dannose, contribuendo così a ridurre il rischio di tumori intestinali. Inoltre, possono aiutare a controllare colesterolemia e glicemia limitando l'assorbimento di zuccheri e grassi.

Le vitamine A e C, insieme a zeaxantina, luteina e caroteni, contribuiscono a proteggere l'organismo dai danni dei radicali liberi. La zeaxantina, in particolare, protegge la retina e riduce il rischio di degenerazione maculare senile. I folati e la vitamina B12 partecipano alla sintesi del DNA e alla divisione cellulare, e i folati aiutano a prevenire gravi difetti del tubo neurale nel feto. Le altre vitamine del gruppo B sostengono il corretto metabolismo, mentre la vitamina C rafforza le difese immunitarie.

Tra i minerali presenti, il potassio supporta la salute cardiovascolare e il manganese contribuisce al buon funzionamento delle difese antiossidanti dell'organismo. È utile sapere che i fagiolini sono anche fonte di acido ossalico, una sostanza che, se assunta in eccesso, può favorire la formazione di calcoli in soggetti predisposti.