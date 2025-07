Dall'orto alla tavola: i fiori di zucca e i loro benefici per la salute

Con l'inizio dell'estate, i fiori di zucca colorano i banchi dei mercati e portano in tavola leggerezza e sapore. Questi fiori, che sbocciano tra fine aprile e fine luglio, hanno un profilo nutrizionale interessante e si rivelano un'ottima scelta per chi cerca un alimento fresco e poco calorico: contengono infatti solo circa 12 calorie ogni 100 grammi, rendendoli ideali per chi desidera piatti leggeri e ricchi di proprietà benefiche. Ne parla la dottoressa Maria Bravo, biologa nutrizionista presso Humanitas San Pio X, in un articolo di Humanitas Salute che riportiamo.

Estate a colori con i fiori di zucca: proprietà, benefici e idee in cucina

Cosa contengono i fiori di zucca?

I fiori di zucca apportano fibre, proteine e una piccola quantità di grassi e carboidrati, contribuendo a una dieta equilibrata. Sono ricchi d'acqua e forniscono minerali importanti come calcio, ferro e fosforo, oltre a vitamine essenziali come la vitamina A, le vitamine del gruppo B e la vitamina C. Grazie all'elevato contenuto di fibre e acqua, i fiori di zucca favoriscono la regolarità intestinale, risultando utili in caso di stitichezza. La presenza di calcio e fosforo li rende utili per la salute di ossa, denti e muscoli.

Fiori di zucca, piccoli grandi alleati per la salute e il benessere estivo

Inoltre, i fiori di zucca sono una buona fonte di vitamine con proprietà antiossidanti, in particolare la vitamina A e la vitamina C, che proteggono le cellule dallo stress ossidativo e contribuiscono a rinforzare le difese immunitarie. Il loro ridotto contenuto di grassi consente di inserirli senza difficoltà anche in regimi alimentari controllati e in diete per chi deve tenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

Come scegliere e cucinare i fiori di zucca?

Per beneficiare al massimo delle loro proprietà, è importante scegliere fiori di zucca freschi: devono presentarsi sodi, con petali turgidi e di un colore giallo acceso. Se appaiono appassiti o con parti scure, significa che hanno perso parte delle loro qualità nutrizionali. Il loro sapore delicato li rende versatili in cucina. Possono essere consumati crudi, tagliati sottilmente, per arricchire risotti e piatti a base di cereali. Nelle frittate donano colore e un tocco di dolcezza, mentre per chi cerca una preparazione più leggera, è possibile farcirli con ricotta e cuocerli in forno per qualche minuto. Infine, d'estate, si possono aggiungere a piatti freddi, come un cous cous di verdure, oppure utilizzarli per dare un tocco in più a insalate ricche e piatti unici.