EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 29 agosto 2025  | aggiornato alle 08:28 | 114142 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Esotici

Kefir e kimchi: cibi fermentati che migliorano la digestione e il benessere

Kefir e kimchi sono cibi fermentati che migliorano digestione e flora intestinale, offrono vitamine e minerali, e si integrano facilmente nella dieta quotidiana con ricette semplici e nutrienti

di Redazione Italia a Tavola
 
29 agosto 2025 | 07:30

Kefir e kimchi: cibi fermentati che migliorano la digestione e il benessere

Kefir e kimchi sono cibi fermentati che migliorano digestione e flora intestinale, offrono vitamine e minerali, e si integrano facilmente nella dieta quotidiana con ricette semplici e nutrienti

di Redazione Italia a Tavola
29 agosto 2025 | 07:30
 

I cibi fermentati sono alimenti trasformati naturalmente dai microrganismi, come batteri, lieviti e muffe, che convertono zuccheri e carboidrati in acidi, gas o alcol. «La fermentazione non solo conserva i cibi, ma migliora anche il loro profilo nutrizionale e la biodisponibilità dei nutrienti», spiegano gli esperti di nutrizione. Kefir e kimchi rappresentano due esempi concreti di cibi fermentati utili per la salute intestinale e il benessere generale. La loro introduzione nella dieta quotidiana è semplice e versatile, offrendo un equilibrio tra gusto, nutrizione e tradizione.

Kefir e kimchi: cibi fermentati che migliorano la digestione e il benessere

Il kimchi

Benefici per la salute

I cibi fermentati offrono diversi vantaggi:

  • Salute intestinale: ricchi di probiotici, supportano la flora intestinale e la digestione, contribuendo a un sistema immunitario equilibrato.
  • Assorbimento dei nutrienti: la fermentazione aumenta la biodisponibilità di vitamine e minerali.
  • Riduzione delle infiammazioni: alcuni probiotici possono aiutare a ridurre l’infiammazione intestinale, utile in condizioni come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS).
  • Supporto immunitario: un microbiota equilibrato sostiene le difese naturali dell’organismo.
  • Controllo del peso: i probiotici possono influenzare metabolismo e appetito.

Differenze con altri alimenti

Rispetto ai cibi non fermentati, i fermentati hanno alcune caratteristiche distintive:

  • Conservazione naturale: gli acidi prodotti durante la fermentazione inibiscono batteri patogeni.
  • Digestione facilitata: il processo pre-digerisce gli alimenti, rendendoli più facilmente assimilabili.
  • Sapori complessi: sviluppano aromi unici che arricchiscono il gusto di ogni piatto.

Kefir: una bevanda probiotica versatile

Il kefir è ottenuto dalla fermentazione del latte o dell’acqua con grani di kefir, una combinazione di batteri e lieviti. «Il kefir contiene più ceppi probiotici dello yogurt e può migliorare la digestione anche in chi ha intolleranza al lattosio», spiegano i nutrizionisti.

Kefir e kimchi: cibi fermentati che migliorano la digestione e il benessere

Il kefir

  • Nutrienti principali: proteine, calcio, vitamine del gruppo B, potassio e magnesio.
  • Benefici probiotici: supporta la flora intestinale e l’equilibrio digestivo.

Kimchi: tradizione coreana e salute

Il kimchi, piatto fermentato a base di cavolo e spezie, è noto per il suo sapore piccante e la versatilità in cucina.

Kefir e kimchi: cibi fermentati che migliorano la digestione e il benessere

Il Kimchi, piatto salutare della cucina coreana

  • Nutrienti principali: fibre, vitamine A e C, ferro, calcio e probiotici.
  • Benefici per la salute: supporta il sistema immunitario grazie ad aglio e zenzero, e contribuisce al benessere cardiovascolare riducendo il colesterolo.

Come integrare kefir e kimchi nella dieta

Ecco come integrare kefir e kimchi nella dieta:

  • Colazione con kefir: mescolato con frutta fresca, noci e miele.
  • Snack con kimchi: aggiunto a sandwich o tacos.
  • Smoothie: kefir con spinaci, banana e semi di chia.
  • Contorno: kimchi accanto a piatti di carne o pesce.

Il kefir e il kimchi possono essere inseriti in diversi momenti della giornata: colazione, pranzo, spuntino o cena, adattandosi alle abitudini alimentari e ai gusti personali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
kefir kimchi cibi fermentati probiotici salute intestinale nutrizione cucina coreana bevande fermentate fermentazione alimenti funzionali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Julius Meiln
CostaGroup
Molino Grassi
Fiera Bolzano 2025
Julius Meiln
CostaGroup
Molino Grassi
Fiera Bolzano 2025
Nutras
Ecotec

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 