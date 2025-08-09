Botulismo, come riconoscerlo e prevenirlo: sintomi, rischi e regole d’oro per alimenti e uso estetico

Negli ultimi giorni in Italia si sono verificati focolai con decessi e ricoveri legati a sospette intossicazioni da botulino: episodi segnalati in Sardegna e Calabria hanno riacceso l’attenzione su conserve e preparazioni domestiche non sicure. Il botulismo è raro, ma gravissimo: la prevenzione e il “sapere cosa fare” fanno la differenza, a dirlo è proprio il Ministero della Salute.

Ingerire il botulino può causare gravi problemi per la salute, anche potenzialmente letali

Che cos’è il botulino (e il botulismo)

Il “botulino” è la neurotossina prodotta da batteri del genere Clostridium (soprattutto C. botulinum). Ingerita con un alimento contaminato o introdotta da ferite o da uso medico/cosmetico, blocca il rilascio di acetilcolina a livello neuromuscolare, causando una paralisi flaccida potenzialmente letale per insufficienza respiratoria, come riporta ISS/EpiCentro

Come accorgersi se un alimento è a rischio

La tossina botulinica non si vede, non si annusa e non si assaggia. Anche una minima “prova gusto” può essere mortale.

Segnali sospetti: coperchio rigonfio, clic-clac all’apertura, perdita di liquido o schiuma, odore anomalo, vetro incrinato, ruggine sui bordi. Particolare attenzione alle conserve domestiche di alimenti poco acidi (verdure, funghi, legumi, carne, pesce).

Alimenti più a rischio

Il batterio cresce in assenza di ossigeno, con pH superiore a 4,6, alta attività dell’acqua e temperature di refrigerazione insufficienti.

A rischio:

Verdure non acidificate sott’olio;

Olive in acqua;

Conserve di pesce o carne non sterilizzate a pressione;

Le conserve acide e le marmellate sono meno pericolose.

Sintomi: quando sospettare il botulismo

Dopo 6-36 ore (o fino a pochi giorni) dall’ingestione: vista doppia o annebbiata, ptosi palpebrale, bocca secca, difficoltà a parlare e deglutire, debolezza discendente, stipsi e, nei casi gravi, insufficienza respiratoria. Non c’è febbre e non si trasmette da persona a persona.

Cosa fare subito

Non assaggiare mai alimenti sospetti. Isolare e smaltire in doppio sacco, senza aprire. In caso di sintomi neurologici: chiamare 118/112. Conservare il campione per le autorità solo se richiesto.

Precauzioni con i barattoli

Acidificare sempre le verdure (pH < 4,6), sterilizzare a pressione i cibi a bassa acidità, far sobbollire per 10 minuti le conserve domestiche prima del consumo, conservare in frigorifero secondo etichetta e scartare i contenitori sospetti.

Diagnosi e cura

Diagnosi: esami su sangue, feci o alimenti.

Cura: antitossina polivalente (tipi A-G) somministrata il prima possibile, supporto respiratorio se necessario.

Uso estetico del botulino: rischi reali

La tossina botulinica è usata in neurologia e medicina estetica solo da medici abilitati. Eventi avversi possibili: ptosi, diplopia, disfagia, debolezza diffusa. Evitare trattamenti in strutture non autorizzate e con prodotti non certificati.

10 regole per conserve sicure