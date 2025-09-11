Magnesio: perché è fondamentale per la salute e quando serve integrarlo

Il magnesio è un minerale essenziale per il benessere del nostro organismo: gioca un ruolo centrale in centinaia di processi cellulari e garantisce il corretto funzionamento di muscoli, nervi e metabolismo. Dal momento che lo perdiamo anche attraverso la sudorazione - insieme ad altri sali minerali - è importante assicurarne un adeguato apporto con la dieta e, solo se necessario, con specifici integratori. Ne parla il dottor Simone Carnier, nutrizionista presso l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e i centri Humanitas Medical Care, che mette in evidenza quando questo minerale diventa davvero utile e come assumerlo nel modo giusto.

Magnesio, il minerale che sostiene energia, mente e corpo

A cosa serve il magnesio

Il magnesio partecipa a oltre 300 reazioni biochimiche del corpo umano. Insieme a calcio e fosforo contribuisce alla salute delle ossa e favorisce la corretta trasmissione degli impulsi nervosi e muscolari. Un altro aspetto fondamentale riguarda il metabolismo: il magnesio modula la glicemia migliorando la sensibilità all’insulina, è coinvolto nella sintesi proteica e nella produzione di energia, intervenendo sia nel metabolismo dei lipidi sia nella formazione dell’Atp (adenosina trifosfato), la principale “moneta energetica” delle nostre cellule.

Carenza di magnesio: quando può comparire e con quali sintomi

Nelle persone sane che seguono una dieta varia, una vera e propria carenza è rara. Tuttavia può presentarsi in alcune condizioni particolari:

alimentazione squilibrata o monotona,

abuso di alcol,

disturbi gastrointestinali che aumentano le perdite,

assunzione di alcuni farmaci (antibiotici, lassativi, diuretici), che favoriscono l’eliminazione del minerale.

I sintomi di una carenza possono manifestarsi sia a livello fisico che psicologico. Tra i più frequenti compaiono: ansia, irritabilità, nervosismo, pressione arteriosa più alta, crampi e contrazioni muscolari, disturbi digestivi come gastrite o stipsi, dolori mestruali, insonnia, stanchezza mentale, cefalee, debolezza generale (astenia) e fastidiose fascicolazioni alle palpebre.

In quali alimenti troviamo il magnesio

Il fabbisogno giornaliero di magnesio per adulti dai 18 anni in su è di circa 240 mg. Non è difficile raggiungerlo con un’alimentazione varia:

Cereali integrali : 120-150 mg ogni 100 g

: 120-150 mg ogni 100 g Frutta secca : circa 200 mg/100 g

: circa 200 mg/100 g Legumi secchi (ceci, piselli, fagioli, lenticchie)

(ceci, piselli, fagioli, lenticchie) Verdure a foglia verde (broccoli, bieta, spinaci, cavolfiore, coste, zucchine, carciofi): 30-80 mg/100 g

(broccoli, bieta, spinaci, cavolfiore, coste, zucchine, carciofi): 30-80 mg/100 g Banane : 27 mg/100 g

: 27 mg/100 g Cioccolato fondente: circa 200 mg/100 g, ottimo anche come spuntino abbinato a frutta o frutta secca.

In quantità minori è presente anche nel pesce e nelle carni bianche, come tacchino e pollo.

Quando conviene integrare magnesio

Chi gode di buona salute e segue una dieta bilanciata in genere non ha bisogno di integratori, nemmeno durante l’estate. L’organismo infatti elimina naturalmente con le urine il magnesio in eccesso. Molto più utile è prestare attenzione a un corretto apporto di frutta e verdura e a un’idratazione adeguata (almeno 2 litri di acqua al giorno). La disidratazione è infatti una delle principali cause di stanchezza nei mesi caldi. Ci sono però alcune situazioni in cui il fabbisogno può crescere:

attività fisica intensa,

lavori fisicamente impegnativi,

gestione della sindrome premestruale o della menopausa,

supporto al controllo glicemico in chi soffre di diabete.

In questi casi può avere senso un’integrazione, sempre da valutare insieme a un professionista della salute (medico, nutrizionista o dietista).

Sport e magnesio: un supporto mirato

Per chi pratica sport, il magnesio ha un ruolo importante, soprattutto se l’attività è intensa e svolta in ambienti caldi. Con il sudore si perdono soprattutto sodio e potassio, ma anche piccole quantità di magnesio (3-10 mg per litro di sudore, fino a 14 mg in condizioni estreme). Durante periodi di forte allenamento, e ancor più nei mesi estivi, può quindi essere utile integrare magnesio in associazione ad altri sali minerali per favorire una buona idratazione e ridurre la comparsa di crampi o affaticamento. La necessità, però, dipende molto dal tipo di sport, dalla durata e dalle condizioni ambientali: non è sempre obbligatorio ricorrere a un integratore.

Integratori di magnesio: le diverse forme

In commercio esistono varie formulazioni di magnesio, ognuna con caratteristiche specifiche:

Cloruro di magnesio : utile per la salute cardiaca.

: utile per la salute cardiaca. Bisglicinato : favorisce la sintesi del collagene e il rilassamento muscolare.

: favorisce la sintesi del collagene e il rilassamento muscolare. Pidolato : indicato per il supporto al sistema nervoso.

: indicato per il supporto al sistema nervoso. Citrato di magnesio: agevola il transito intestinale.

La scelta migliore è spesso un integratore che combini più forme, così da sfruttare la sinergia dei diversi componenti. In ogni caso, l’indicazione di un esperto rimane essenziale prima di iniziare l’assunzione.