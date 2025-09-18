Mal di testa e alimentazione: cosa sapere per prevenire e gestire la cefalea

La cefalea rappresenta uno dei disturbi più diffusi a livello mondiale, con una prevalenza superiore al 50% nelle donne. L’Organizzazione Mondiale della Sanità la inserisce tra le 20 patologie più invalidanti per le donne tra i 15 e i 45 anni. E anche l'alimentazione gioca un ruolo cruciale.
Anche l'alimentazione può influire sull'insorgere del mal di testa
Cause e fattori scatenanti
Si distinguono due categorie principali:
-
Cefalee primarie: dolore principale senza cause organiche evidenti, come emicrania, cefalea tensiva, cefalea a grappolo e altre cefalee autonomico-trigeminali.
-
Cefalee secondarie: derivano da patologie sottostanti, ad esempio traumi cranici o cervicali, disturbi vascolari, uso o sospensione di farmaci, infezioni, alterazioni di occhi, orecchie e strutture craniche, oltre a disturbi psichiatrici o metabolici.
Il mal di testa può essere determinato da fattori genetici, ambientali, ormonali e alimentari. La dottoressa Anna Losurdo, neurologa presso Humanitas Medical Care e Humanitas San Pio X, osserva:
«L’alimentazione non rappresenta la causa principale della cefalea, ma può agire da fattore scatenante in individui predisposti. Sostanze come istamina, feniletilammina e tiramina sono spesso coinvolte».
Alimenti più frequentemente associati alla cefalea
Alcuni cibi contengono composti che possono peggiorare la cefalea, in particolare:
-
Formaggi stagionati o fermentati
-
Cioccolato, cacao e frutta a guscio
-
Agrumi, pomodori, crauti, lamponi
-
Banane, avocado, fichi, prugne
-
Carni stagionate, insaccati e conserve
-
Glutammato monosodico (dadi da brodo, salsa di soia, snack)
-
Aspartame, nitriti e solfiti (vino, salumi)
-
Cibi fritti e molto grassi
-
Gelati e alimenti freddi
-
Aringhe e frutti di mare
-
Bevande contenenti caffeina e alcol, soprattutto vino rosso e birra
Abitudini alimentari che possono influenzare la cefalea
Oltre agli alimenti, alcune abitudini quotidiane contribuiscono al mal di testa:
-
Disidratazione: bere poco favorisce l’insorgenza della cefalea.
-
Riduzione improvvisa della caffeina: può provocare episodi di mal di testa in chi consuma regolarmente caffeina.
-
Saltare pasti o orari irregolari: digiuni prolungati o cene anticipate possono favorire mal di testa al risveglio.
Strategie alimentari per gestire la cefalea
Per chi soffre di cefalea, monitorare l’alimentazione può aiutare a individuare eventuali cibi scatenanti. Tenere un diario alimentare permette di correlare pasti e sintomi, modulando la dieta per ridurre frequenza e intensità degli attacchi.
Una dieta equilibrata, ricca di acqua, frutta e verdura e con pasti regolari, può contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita di chi soffre di cefalea.