Uva, un frutto che fa bene: ecco 10 motivi per metterla a tavola

L’uva accompagna da secoli la nostra alimentazione ed è uno dei frutti simbolo del Mediterraneo. Non è soltanto un ingrediente della tradizione enologica, ma un alimento fresco, pratico e disponibile in tante varietà e colori, dal verde al bianco, fino al viola e al rosso. Ricca di vitamine, minerali e antiossidanti, con un’elevata percentuale di acqua che aiuta a mantenere una buona idratazione, è una presenza versatile in cucina e fuori. Uno spuntino semplice e gustoso, adatto a qualsiasi momento della giornata, che può essere consumato anche più volte alla settimana - due o tre secondo le indicazioni nutrizioniste - a meno di particolari controindicazioni mediche.

Dieci buone ragioni per mangiare uva: benefici e proprietà che forse non conosci

Cosa contiene l’uva

Per capire meglio perché l’uva sia così preziosa per la salute, basta guardare al suo profilo nutrizionale. Cento grammi di acini apportano circa 61 calorie, costituite per il 96% da carboidrati, per il 3% da proteine e per l’1% da lipidi. La componente principale resta l’acqua, che raggiunge gli 80,3 grammi ogni 100, mentre gli zuccheri solubili - variabili a seconda della varietà, del clima e del grado di maturazione - sono in media 15,6 grammi. Le fibre ammontano a 1,5 grammi, le proteine a 0,5 e i lipidi a 0,1.

Se si entra nel dettaglio dei micronutrienti, la lista è lunga: 192 milligrammi di potassio, 27 di calcio, 4 di fosforo, 1 di sodio, 0,4 di ferro, 0,27 di rame e 0,12 di zinco. Quanto alle vitamine, troviamo 6 milligrammi di vitamina C, 0,4 di niacina, 0,03 di tiamina e altrettanti di riboflavina, oltre a 4 microgrammi di vitamina A (retinolo equivalente) e vitamina K. Senza dimenticare la ricca presenza di fitonutrienti: favonoli come quercetina e kempferolo, acidi fenolici come l’acido caffeico, stilbeni come il resveratrolo, flavanoli come le catechine e carotenoidi fra cui beta-carotene, luteina e zeaxantina.

I 10 motivi per cui l’uva fa bene

Ecco i 10 motivi per cui l’uva fa bene secondo la dottoressa Michela Seniga, biologa nutrizionista di Humanitas.