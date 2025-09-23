EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 23 settembre 2025  | aggiornato alle 13:28 | 114568 articoli pubblicati

Salomon Food World
Mozzarella Bufala Campana
Salomon Food World

cambio stagione

Frutta e verdura d’autunno: energia e salute contro i primi freddi

Dalla zucca ai cavoli, dalle castagne al melograno: i prodotti stagionali portano varietà in cucina, rafforzano le difese, sostengono l’umore e aiutano il corpo ad affrontare il passaggio stagionale

di Redazione Italia a Tavola
 
23 settembre 2025 | 08:30

Frutta e verdura d’autunno: energia e salute contro i primi freddi

Dalla zucca ai cavoli, dalle castagne al melograno: i prodotti stagionali portano varietà in cucina, rafforzano le difese, sostengono l’umore e aiutano il corpo ad affrontare il passaggio stagionale

di Redazione Italia a Tavola
23 settembre 2025 | 08:30
 

I supermercati ci hanno abituati a trovare ogni tipo di frutta e verdura in qualsiasi momento dell’anno. Eppure, ogni prodotto della terra ha un suo ritmo naturale, che coincide con un periodo preciso di maturazione. Nelle prime settimane d’autunno, in particolare, sono molti i prodotti di stagione che bisogna privilegiare in cucina. Ne parla la dottoressa Maria Bravo, biologa nutrizionista di Humanitas San Pio X, che in un articolo di Humanitas Salute sottolinea come il cambio di stagione influisca anche sulle nostre esigenze alimentari.

Frutta e verdura d’autunno: energia e salute contro i primi freddi

Autunno: la frutta e la verdura di stagione

Alimentazione e cambio di stagione

Il passaggio dall’estate all’autunno è spesso faticoso per l’organismo: le giornate si accorciano, le temperature si abbassano e il metabolismo inizia a prepararsi ai mesi più freddi. È proprio in questa fase che una dieta attenta diventa un alleato prezioso. «Durante l’estate - spiega Bravo - prediligiamo alimenti freschi e leggeri. In autunno, invece, il corpo richiede pietanze più nutrienti, capaci di fornire energia senza appesantire. Frutta e verdura di stagione, insieme a legumi e pesce, svolgono un ruolo chiave nel rafforzare il sistema immunitario, contrastare la stanchezza e sostenere l’umore». In altre parole, la natura ci mette a disposizione ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare al meglio i primi freddi.

Le verdure d’autunno

Tra i protagonisti di questa stagione spiccano le verdure a foglia verde: cavoli, verza e broccoli. Appartenenti alla famiglia delle crucifere, sono ricchi di vitamine A, C e K, oltre a sali minerali come potassio, calcio e magnesio. Non solo sostengono le difese immunitarie, ma sono perfetti per arricchire zuppe, minestre o piatti di carne.

Frutta e verdura d’autunno: energia e salute contro i primi freddi

Tra le verdure protagoniste dell'autunno quelle a foglia verde

Accanto a loro troviamo bietole, spinaci, finocchi, radicchio e cicoria, tutti ortaggi che combinano gusto e proprietà benefiche. Senza dimenticare i funghi, protagonisti di molte ricette autunnali: dai risotti alle scaloppine, regalano sapore e apportano vitamine e amminoacidi essenziali.

La frutta d’autunno

Non meno generoso è il capitolo della frutta. Un posto d’onore spetta alla zucca: botanicamente un frutto, in cucina viene trattata come verdura ed è apprezzata per l’alto contenuto di beta-carotene e minerali. Povera di grassi e senza colesterolo, è ideale per vellutate, zuppe o anche dolci.

Frutta e verdura d’autunno: energia e salute contro i primi freddi

Tra i frutti simbolo dell'autunno la zucca

Accanto alla zucca, l’autunno porta in tavola le castagne, perfette arrostite o bollite, e il melograno, conosciuto per le sue proprietà antiossidanti e il sostegno al sistema cardiovascolare. Non mancano i cachi, ricchi di fibre e zuccheri naturali, insieme alle sempre presenti mele e pere, ottime sia come spuntino che come base per dolci casalinghi.

Perché scegliere la stagionalità?

Consumare frutta e verdura nel loro periodo naturale non è soltanto una questione di gusto. «Gli alimenti raccolti in stagione - ricorda Bravo - sono più ricchi di nutrienti e mantengono meglio le proprietà organolettiche». In più, seguire il ciclo stagionale aiuta a variare la dieta, adattandola ai reali bisogni del corpo.

La scelta ha anche una valenza ambientale: i prodotti stagionali richiedono meno energia per coltivazione e conservazione, riducendo l’impatto ecologico. E, come spesso accade, la natura è il miglior nutrizionista: con l’arrivo del freddo, ci regala alimenti nutrienti, capaci di rinforzare il nostro organismo e accompagnarci fino all’inverno.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
autunno frutta verdura stagione salute humanitas salute stagionalità Maria Bravo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Pavoni
Casoni Liquori
Beer and Food
Pane Nostrum
Pavoni
Casoni Liquori
Beer and Food
Pane Nostrum
Nutras
Robo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 