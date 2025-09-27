EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 27 settembre 2025  | aggiornato alle 10:50 | 114680 articoli pubblicati

Castel Firmian
Mozzarella Bufala Campana
Mozzarella Bufala Campana

fungo

Tartufo: proprietà, benefici e stagionalità del “diamante” della cucina

Dalla simbiosi sotterranea con le radici delle piante al ruolo in cucina, il tartufo racchiude un profilo nutrizionale sorprendente e caratteristiche che lo rendono raro, ricercato e unico nel panorama gastronomico

di Redazione Italia a Tavola
 
27 settembre 2025 | 08:30

Tartufo: proprietà, benefici e stagionalità del “diamante” della cucina

Dalla simbiosi sotterranea con le radici delle piante al ruolo in cucina, il tartufo racchiude un profilo nutrizionale sorprendente e caratteristiche che lo rendono raro, ricercato e unico nel panorama gastronomico

di Redazione Italia a Tavola
27 settembre 2025 | 08:30
 

Il tartufo è un fungo appartenente alla famiglia degli Ascomiceti che cresce sottoterra, in simbiosi con le radici di alcune piante arboree. La pianta, attraverso la fotosintesi, fornisce al tartufo le sostanze nutritive necessarie; il tartufo, a sua volta, con i suoi sottili filamenti favorisce alle radici una migliore penetrazione nel terreno. Questo equilibrio naturale dà vita a un alimento raro e prezioso, caratterizzato da un profumo intenso e inconfondibile, protagonista indiscusso della cucina d’eccellenza.

Tartufo: proprietà, benefici e stagionalità del “diamante” della cucina

Tutto quello che c'è da sapere sul tartufo

Le tipologie più note e ricercate sono due: il tartufo nero e il tartufo bianco. Quest’ultimo, in particolare, è considerato il più pregiato in assoluto. Diffuso soprattutto nelle regioni del Centro-Nord Italia e in Istria, si riconosce per la scorza liscia, di colore giallognolo o bianco, e per la polpa che varia dal bianco al rosato fino al marroncino chiaro. Il tartufo, in generale, viene consumato principalmente crudo, per preservarne l’aroma unico, e alcune varietà, come il tartufo bianco d’Alba, raggiungono quotazioni elevatissime sui mercati internazionali.

Le proprietà nutrizionali del tartufo

Dal punto di vista nutrizionale, scrive Humanitas Salute, tartufo nero e bianco presentano una composizione molto simile. Nonostante il limitato valore nutritivo, legato alle piccole quantità utilizzate in cucina, questo fungo vanta un profilo interessante. In 100 grammi di tartufo si trovano circa 31 calorie, con:

  • 80 g di acqua
  • 8,4 g di fibre
  • 6 g di proteine
  • 0,7 g di carboidrati
  • 0,7 g di zuccheri
  • 0,5 g di lipidi
  • tracce di amido

Il contenuto vitaminico comprende vitamina B1 (0,05 mg), vitamina B2 (0,09 mg), vitamina B3 (2 mg) e vitamina C (1 mg). Sul fronte dei minerali, spiccano ferro (3,5 mg), calcio (24 mg) e fosforo (62 mg), oltre a magnesio, potassio, zinco, sodio e rame.

Benefici e possibili controindicazioni del tartufo

Il tartufo è un alimento povero di grassi, privo di colesterolo e ricco di fibre e proteine, adatto quindi a persone di ogni età, comprese quelle con problematiche cardiovascolari. L’esiguo contenuto di zuccheri e carboidrati lo rende consumabile anche da chi soffre di diabete. Inoltre, non contiene glutine, ed è quindi adatto anche a chi soffre di celiachia. Per mantenere intatto il contenuto vitaminico, è consigliabile gustarlo crudo, evitando la cottura ad alte temperature che ne disperderebbe gran parte delle vitamine. Ad oggi non sono note interazioni con farmaci né particolari controindicazioni, salvo i casi di allergie specifiche.

Stagionalità e reperibilità del tartufo

Il tartufo si raccoglie tra settembre e dicembre, in un periodo relativamente breve che contribuisce alla sua esclusività. La difficoltà di reperimento, unita al prestigio gastronomico, ne fa un prodotto raro e ambito, protagonista indiscusso di piatti che puntano a esaltare l’eleganza della materia prima più che a mascherarla.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tartufo fungo salute humanitas salute
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Rcr
Pentole Agnelli
Pane Nostrum
Suicrà
Rcr
Pentole Agnelli
Pane Nostrum
Suicrà
Pavoni
Diemme

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 