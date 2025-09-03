Rientro difficile dalle vacanze: i sintomi del post-vacation blues e come affrontarlo

Il rientro dalle vacanze, spesso atteso con un mix di nostalgia e rassegnazione, può nascondere una sorpresa poco piacevole: il cosiddetto post-vacation blues. Conosciuto anche come post-holidays blues, questo fenomeno descrive il malessere psicofisico che può manifestarsi quando si torna alla routine quotidiana dopo un periodo di relax. Durante le vacanze, infatti, il corpo e la mente si abituano a ritmi più lenti e a un benessere che sembra quasi naturale. Ma l’impatto con la vita di tutti i giorni, tra impegni, scadenze e responsabilità, può diventare improvvisamente faticoso, generando sintomi che ricordano quelli ansiosi o depressivi.

Post-vacation blues: sintomi, durata e rimedi per tornare in forma dopo le vacanze

Il dottor Pietro Ramella, psicologo e psicoterapeuta di Humanitas Psico Care, ne ha parlato in un articolo di Humanitas Salute, sottolineando come si tratti di una condizione temporanea e gestibile, molto diversa da una depressione clinica, ma capace di influire sul benessere generale.

I sintomi più comuni del post-vacation blues

Il post-vacation blues può colpire sia la sfera mentale sia quella fisica. Tra i sintomi psicologici più frequenti troviamo:

apatia o piattezza emotiva,

difficoltà di concentrazione,

irritabilità e nervosismo,

malinconia o tristezza,

sbalzi d’umore,

aumento dell’ansia e sensazione di vuoto emotivo,

calo dell’iniziativa e della motivazione.

Sul piano fisico, invece, si possono manifestare stanchezza persistente, tensione muscolare, cefalea, disturbi del sonno e, in alcuni casi, anche problemi digestivi.

Cosa fare per affrontare del post-vacation blues

I primi segnali possono comparire già negli ultimi giorni di vacanza, soprattutto se il rientro coincide con la ripresa immediata delle attività lavorative o scolastiche. Per attenuarli, ecco alcune strategie utili:

praticare esercizi di rilassamento e tecniche di meditazione per favorire il sonno e ridurre la tensione;

e tecniche di meditazione per favorire il sonno e ridurre la tensione; dedicare momenti mirati alla pianificazione delle attività future solo se questo non genera ulteriore stress;

solo se questo non genera ulteriore stress; se possibile, concedersi un paio di giorni di transizione tra la fine delle vacanze e il ritorno alla routine, per riprendere i ritmi con maggiore gradualità;

tra la fine delle vacanze e il ritorno alla routine, per riprendere i ritmi con maggiore gradualità; in caso di disagio persistente, valutare la possibilità di parlare con il proprio psicologo o psicoterapeuta , anche attraverso incontri online;

, anche attraverso incontri online; tecniche come la mindfulness possono aiutare a ritrovare un equilibrio interiore, consentendo di affrontare il rientro con maggiore consapevolezza e meno ansia.

Quanto può durare il post-vacation blues?

Di norma, il post-vacation blues dura poche settimane e tende a risolversi spontaneamente. Tuttavia, se i sintomi si prolungano o diventano intensi, può essere un segnale di un disturbo dell’umore più serio. Ecco quando è consigliabile rivolgersi a uno specialista:

se il sonno è così compromesso da causare sonnolenza diurna;

se il calo di motivazione impedisce di portare a termine le attività quotidiane;

se l’ansia e le preoccupazioni occupano gran parte della giornata;

se l’umore rimane basso a lungo o oscilla senza motivo apparente;

se compaiono sintomi fisici ricorrenti come stanchezza, cefalea o disturbi gastrointestinali.

La prevenzione, in questo senso, è essenziale: una valutazione psicologica precoce aiuta a comprendere se si tratti di una condizione passeggera o se sia necessario un percorso di supporto più strutturato.