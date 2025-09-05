EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
prevenzione

Come la carenza di ferro influisce su sonno, umore e memoria

Il ferro è un minerale essenziale per trasporto dell’ossigeno e metabolismo. Carenza e anemia colpiscono soprattutto donne. Scopri alimenti ricchi di ferro e strategie per migliorarne l’assorbimento

di Redazione Italia a Tavola
 
05 settembre 2025 | 07:30

Il ferro è un minerale presente in quantità significative nel corpo umano ed è fondamentale per molte funzioni biologiche. Tra i suoi ruoli principali figura il trasporto dell’ossigeno attraverso l’emoglobina nei globuli rossi e la mioglobina nei muscoli. Inoltre, il ferro partecipa all’attività di numerosi enzimi ed è necessario per la sintesi di ormoni e tessuto connettivo.

Come la carenza di ferro influisce su sonno, umore e memoria

Il ferro è un minerale essenziale per l'organismo umano

Anemia sideropenica: cause e sintomi

La carenza di ferro può sfociare in anemia sideropenica, una delle forme più comuni di anemia. In Italia, ne soffrono circa tre persone su dieci, con un impatto su diversi sistemi dell’organismo, dal nervoso all’immunitario, oltre a compromettere crescita di capelli e unghie.
Tra i sintomi più frequenti si segnalano affaticamento, pallore, fiato corto, battito accelerato, unghie fragili, perdita di capelli, insonnia, formicolio alle gambe e irritabilità.

Le donne risultano particolarmente a rischio a causa delle perdite mestruali. Il fabbisogno giornaliero varia da 10 mg per gli uomini adulti a 18 mg per le donne, con valori più elevati in gravidanza e allattamento.

Diagnosi dell’anemia da carenza di ferro

Per diagnosticare l’anemia sideropenica è sufficiente un esame del sangue che analizzi tre parametri fondamentali:

  • Sideremia, per misurare la quantità di ferro nel sangue

  • Ferritina, indicativa delle riserve di ferro

  • Transferrina, la proteina responsabile del trasporto del minerale

Come la carenza di ferro influisce su sonno, umore e memoria

Le donne sono più esposte al rischio di carenza di ferro

Ferro negli alimenti: emico e non emico

Il ferro presente negli alimenti si distingue in due tipologie:

  • Ferro emico, derivante da prodotti animali come carne, pesce e uova, con assorbimento più efficace

  • Ferro non emico, contenuto in alimenti vegetali, la cui assimilazione è limitata da sostanze come fitati e ossalati

Fonti animali di ferro

Tra le principali fonti animali figurano:

  • Fegato e frattaglie, ricchi di ferro ma da consumare con moderazione

  • Carni rosse e bianche, come manzo, cavallo, tacchino e agnello

  • Pesce e frutti di mare, in particolare molluschi, crostacei, acciughe, merluzzo, sardine e trota

Fonti vegetali di ferro

Anche molti alimenti vegetali contengono ferro, seppur con biodisponibilità inferiore:

Come la carenza di ferro influisce su sonno, umore e memoria

Legumi come i fagioli sono ricchi di ferro

  • Legumi, come fagioli, lenticchie, ceci e lupini

  • Semi e cereali, tra cui semi di zucca, quinoa, pane, pasta e cereali integrali

  • Verdure a foglia verde, come spinaci, bietole e cicoria

  • Frutta secca, in particolare noci

  • Tofu, fonte di ferro e proteine vegetali

Fattori che influenzano l’assorbimento del ferro

L’assorbimento del ferro può essere favorito o ostacolato da alcune sostanze:

  • Vitamina C, migliora l’assimilazione del ferro non emico; è consigliato consumare agrumi, kiwi, ribes o succo di limone insieme ai pasti

  • Inibitori dell’assorbimento, come caffè, tè e alcuni farmaci, riducono la disponibilità del minerale

Ferro e benessere quotidiano

Il ferro è un nutriente essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo. Conoscere le fonti alimentari e i fattori che ne condizionano l’assorbimento è utile per prevenire carenze e anemia sideropenica, garantendo salute, energia e vitalità.

