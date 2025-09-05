Come la carenza di ferro influisce su sonno, umore e memoria

Il ferro è un minerale presente in quantità significative nel corpo umano ed è fondamentale per molte funzioni biologiche. Tra i suoi ruoli principali figura il trasporto dell’ossigeno attraverso l’emoglobina nei globuli rossi e la mioglobina nei muscoli. Inoltre, il ferro partecipa all’attività di numerosi enzimi ed è necessario per la sintesi di ormoni e tessuto connettivo.
Il ferro è un minerale essenziale per l'organismo umano
Anemia sideropenica: cause e sintomi
La carenza di ferro può sfociare in anemia sideropenica, una delle forme più comuni di anemia. In Italia, ne soffrono circa tre persone su dieci, con un impatto su diversi sistemi dell’organismo, dal nervoso all’immunitario, oltre a compromettere crescita di capelli e unghie.
Tra i sintomi più frequenti si segnalano affaticamento, pallore, fiato corto, battito accelerato, unghie fragili, perdita di capelli, insonnia, formicolio alle gambe e irritabilità.
Le donne risultano particolarmente a rischio a causa delle perdite mestruali. Il fabbisogno giornaliero varia da 10 mg per gli uomini adulti a 18 mg per le donne, con valori più elevati in gravidanza e allattamento.
Diagnosi dell’anemia da carenza di ferro
Per diagnosticare l’anemia sideropenica è sufficiente un esame del sangue che analizzi tre parametri fondamentali:
Sideremia, per misurare la quantità di ferro nel sangue
Ferritina, indicativa delle riserve di ferro
Transferrina, la proteina responsabile del trasporto del minerale
Le donne sono più esposte al rischio di carenza di ferro
Ferro negli alimenti: emico e non emico
Il ferro presente negli alimenti si distingue in due tipologie:
Ferro emico, derivante da prodotti animali come carne, pesce e uova, con assorbimento più efficace
Ferro non emico, contenuto in alimenti vegetali, la cui assimilazione è limitata da sostanze come fitati e ossalati
Fonti animali di ferro
Tra le principali fonti animali figurano:
Fegato e frattaglie, ricchi di ferro ma da consumare con moderazione
Carni rosse e bianche, come manzo, cavallo, tacchino e agnello
Pesce e frutti di mare, in particolare molluschi, crostacei, acciughe, merluzzo, sardine e trota
Fonti vegetali di ferro
Anche molti alimenti vegetali contengono ferro, seppur con biodisponibilità inferiore:
Legumi come i fagioli sono ricchi di ferro
Legumi, come fagioli, lenticchie, ceci e lupini
Semi e cereali, tra cui semi di zucca, quinoa, pane, pasta e cereali integrali
Verdure a foglia verde, come spinaci, bietole e cicoria
Frutta secca, in particolare noci
Tofu, fonte di ferro e proteine vegetali
Fattori che influenzano l’assorbimento del ferro
L’assorbimento del ferro può essere favorito o ostacolato da alcune sostanze:
Vitamina C, migliora l’assimilazione del ferro non emico; è consigliato consumare agrumi, kiwi, ribes o succo di limone insieme ai pasti
Inibitori dell’assorbimento, come caffè, tè e alcuni farmaci, riducono la disponibilità del minerale
Ferro e benessere quotidiano
Il ferro è un nutriente essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo. Conoscere le fonti alimentari e i fattori che ne condizionano l’assorbimento è utile per prevenire carenze e anemia sideropenica, garantendo salute, energia e vitalità.