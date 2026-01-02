Menu Apri login
di Redazione Italia a Tavola
 
02 gennaio 2026 | 07:30

di Redazione Italia a Tavola
02 gennaio 2026 | 07:30
 

La verza appartiene alla famiglia delle Brassicaceae ed è una varietà di Brassica oleracea var. capitata. È un ortaggio tipico della tradizione italiana, soprattutto delle cucine del Nord, riconoscibile per le foglie arricciate e compatte. Presente sui mercati durante tutto l’anno, trova nei mesi freddi il suo periodo di maggiore utilizzo gastronomico.

Vitamine, fibre e minerali: la verza è uno degli ortaggi più completi dell’inverno

La verza è un alimento a basso contenuto calorico

Valori nutrizionali e apporto calorico

Dal punto di vista nutrizionale, la verza è un alimento a basso contenuto calorico, con circa 25 calorie ogni 100 grammi, grazie all’elevata percentuale di acqua. Apporta fibre utili al benessere intestinale, una quota moderata di carboidrati e proteine vegetali, mentre i grassi sono presenti in quantità trascurabili. Significativo il contenuto di vitamine A, C, K ed E, oltre alle vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo energetico.

Vitamine, minerali e composti bioattivi

La verza fornisce potassio, calcio, magnesio, fosforo e ferro, minerali coinvolti nella salute muscolare, ossea e cardiovascolare. È inoltre fonte di carotenoidi come alfa- e beta-carotene e luteina, oltre a composti solforati come isotiocianati e indolo-3-carbinolo, sostanze studiate per il loro ruolo protettivo nei confronti dello stress ossidativo. Questi elementi contribuiscono a rafforzare le difese antiossidanti dell’organismo.

Benefici per la salute

Inserire la verza nella dieta può favorire la salute cardiovascolare, grazie alla combinazione di potassio e vitamina K, utile anche nei processi di coagulazione. Le fibre aiutano la regolarità intestinale, mentre vitamine e antiossidanti contribuiscono alla protezione di pelle e vista. Il contenuto di minerali come calcio e magnesio sostiene la salute delle ossa, mentre il ferro è coinvolto nella produzione dei globuli rossi.

Quando prestare attenzione al consumo

La verza contiene goitrogeni, sostanze che possono interferire con la funzione tiroidea. Per questo motivo, chi soffre di disturbi della tiroide dovrebbe consumarla con moderazione e sotto controllo medico. Inoltre, l’elevato apporto di vitamina K può interferire con l’azione di farmaci anticoagulanti. In questi casi, «è sempre opportuno confrontarsi con il proprio medico prima di modificarne il consumo».

Un ortaggio semplice ma centrale in cucina

Versatile e adatta a molte preparazioni, dalla cucina tradizionale a quella più contemporanea, la verza resta un ingrediente centrale della stagione invernale. La sua composizione nutrizionale equilibrata e la facilità di reperimento ne fanno un alimento quotidiano, da valorizzare con cotture rispettose delle sue proprietà.

verza verdure invernali proprietà nutrizionali alimentazione sana Brassicaceae vitamine fibre cucina italiana salute stagionalità
 
