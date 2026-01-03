Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 03 gennaio 2026  | aggiornato alle 11:10 | 116608 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

alleato

Piselli: il legume antico che sostiene cuore, ossa e vista

I piselli sono legumi dal profilo nutrizionale equilibrato: forniscono proteine vegetali, fibre, vitamine e minerali con un apporto calorico contenuto. Ricchi di antiossidanti e fitosteroli, contribuiscono al benessere metabolico

di Redazione Italia a Tavola
 
03 gennaio 2026 | 08:30

Piselli: il legume antico che sostiene cuore, ossa e vista

I piselli sono legumi dal profilo nutrizionale equilibrato: forniscono proteine vegetali, fibre, vitamine e minerali con un apporto calorico contenuto. Ricchi di antiossidanti e fitosteroli, contribuiscono al benessere metabolico

di Redazione Italia a Tavola
03 gennaio 2026 | 08:30
 

I piselli sono i semi del Pisum sativum, specie appartenente alla famiglia delle Fabaceae. La loro origine è collocata probabilmente nelle regioni sub-himalayane del nord-est dell’India, da cui si sono diffusi nel tempo verso il Mediterraneo e poi nel resto del mondo. Oggi vengono coltivati in tutte le aree temperate e semi-tropicali, entrando stabilmente nelle tradizioni alimentari di molti Paesi, Italia compresa.

Piselli: il legume antico che sostiene cuore, ossa e vista

I piselli, stabilmente nelle tradizioni alimentari di molti paesi, tra cui l'Italia

Valori nutrizionali e profilo energetico

Dal punto di vista nutrizionale, i piselli si distinguono per un apporto calorico contenuto e una composizione equilibrata. In 100 grammi apportano circa 81 calorie, con una buona quota di proteine vegetali, carboidrati complessi e fibre. Rilevante anche la presenza di vitamina C, vitamine del gruppo B e vitamina A, oltre a minerali come potassio, ferro, magnesio e zinco. Completano il profilo nutrizionale carotenoidi come beta-carotene, luteina e zeaxantina, insieme a fitosteroli, in particolare il beta-sitosterolo.

Antiossidanti, fibre e salute metabolica

I piselli contribuiscono alla dieta quotidiana fornendo fitonutrienti con funzione antiossidante, utili nel contrasto allo stress ossidativo. La vitamina C e i carotenoidi supportano la protezione dei tessuti e della vista, mentre le fibre favoriscono la regolarità intestinale e possono contribuire al controllo del colesterolo. La presenza di folati rende questo legume interessante anche nelle fasi di maggiore fabbisogno nutrizionale. L’inserimento regolare dei legumi nella dieta è uno degli elementi chiave per un’alimentazione equilibrata.

Attenzione alle interazioni

Il consumo di piselli è generalmente ben tollerato, ma può interferire con terapie anticoagulanti a base di warfarin, per la presenza di vitamina K. In questi casi è consigliabile un confronto con il medico. 

Un legume versatile nella cucina quotidiana

Grazie al loro profilo nutrizionale e alla versatilità in cucina, i piselli trovano spazio sia nella ristorazione tradizionale sia in quella contemporanea. Possono accompagnare piatti di carne e pesce, entrare in preparazioni vegetariane o diventare ingrediente principale di ricette semplici e stagionali. Un alimento che, senza eccessi, continua a confermare il suo ruolo nella dieta mediterranea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
piselli legumi Pisum sativum valori nutrizionali vitamine fibre antiossidanti stagionalità dieta mediterranea salute
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TreValli
Horeca Expoforum
Beer and Food
Fontina DOP
TreValli
Horeca Expoforum
Beer and Food
Fontina DOP
TuttoFood
Lesaffre

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025