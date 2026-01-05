Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 05 gennaio 2026  | aggiornato alle 11:06 | 116619 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

riscoperta

Dal frutto del deserto allo snack moderno: proprietà e benefici dei datteri

il dattero è oggi apprezzato anche nella dieta moderna.: ricco di zuccheri naturali, fibre, sali minerali e vitamine, offre benefici nutrizionali ma va consumato con moderazione per l’elevato apporto calorico

di Redazione Italia a Tavola
 
05 gennaio 2026 | 07:30

Dal frutto del deserto allo snack moderno: proprietà e benefici dei datteri

il dattero è oggi apprezzato anche nella dieta moderna.: ricco di zuccheri naturali, fibre, sali minerali e vitamine, offre benefici nutrizionali ma va consumato con moderazione per l’elevato apporto calorico

di Redazione Italia a Tavola
05 gennaio 2026 | 07:30
 

Frutto simbolo delle regioni calde dell’Africa settentrionale e dell’Asia sud-occidentale, il dattero accompagna l’alimentazione umana fin dall’antichità. Considerato per secoli un alimento prezioso, oggi trova spazio anche sulle tavole occidentali grazie al suo profilo nutrizionale e alla versatilità in cucina, ritagliandosi un ruolo soprattutto durante le festività natalizie.

Dal frutto del deserto allo snack moderno: proprietà e benefici dei datteri

Datteri, tra tradizione e benessere: un alimento da riscoprire con misura

Valori nutrizionali e apporto calorico

Dal punto di vista energetico, il dattero è un alimento da consumare con attenzione. Centogrammi di datteri secchi apportano circa 253 kcal, dovute in gran parte alla presenza di carboidrati, che rappresentano oltre il 60% del peso. Più contenuto l’apporto di proteine e lipidi. La presenza di acqua varia in base al grado di essiccazione, attestandosi mediamente intorno al 25%.

Accanto agli zuccheri naturali, il dattero fornisce una quota significativa di fibra alimentare, utile per la funzionalità intestinale, e micronutrienti come potassio, magnesio, calcio, ferro e zinco. Sono presenti anche vitamine del gruppo B, oltre a piccole quantità di vitamina A, K e composti antiossidanti.

Un alimento da dosare nella dieta quotidiana

I datteri sono calorici e non devono essere consumati in quantità eccessive, soprattutto nei periodi di festa o se abbinati a creme e formaggi. Inseriti con moderazione nella dieta quotidiana, due o tre datteri possono rappresentare uno spuntino equilibrato o una conclusione del pasto con un apporto energetico contenuto. Il loro utilizzo è indicato anche a colazione, in abbinamento a yogurt naturale e cereali integrali, per fornire energia prontamente disponibile senza appesantire l’organismo.

Dal frutto del deserto allo snack moderno: proprietà e benefici dei datteri

Datteri, un alimento da dosare nella dieta quotidiana

Benefici e attenzioni d’uso

Grazie alla fibra alimentare, i datteri favoriscono la regolarità intestinale e possono contribuire al controllo del colesterolo. I tannini presenti nel frutto svolgono un’azione antiossidante e antinfiammatoria, mentre vitamine e minerali supportano funzioni fondamentali come il metabolismo energetico, la salute cardiovascolare e quella delle ossa. È bene ricordare che i datteri possono interferire con l’assunzione di diuretici e che, sebbene rara, è possibile una reazione allergica, soprattutto in soggetti sensibili ai pollini della famiglia delle betulle.

In cucina, tra dolcezza e tradizione

Consumati al naturale o utilizzati come ingrediente, i datteri trovano spazio in numerose preparazioni dolci e salate. Tradizionale è anche il decotto di datteri, apprezzato per le sue proprietà lenitive sull’apparato gastrointestinale. Reperibili tutto l’anno, restano un alimento da valorizzare con equilibrio, senza eccessi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
datteri frutta secca valori nutrizionali fibre alimentari alimentazione nutrizione frutti antichi cucina naturale potassio zuccheri naturali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Galbani Professionale
Beer and Food
Ristorexpo
Bonduelle
Galbani Professionale
Beer and Food
Ristorexpo
Bonduelle
TuttoFood
Lesaffre

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026