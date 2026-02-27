Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 27 febbraio 2026  | aggiornato alle 09:02 | 117676 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

proprietà

Piccolo, ma ricco di nutrienti: i benefici del lime per cuore e sistema immunitario

Il lime è apprezzato per il suo apporto calorico contenuto e il profilo nutrizionale ricco di vitamina C, fibre e fitonutrienti. I limonoidi presenti nel frutto offrono potenziale antiossidante e cardioprotettivo

di Redazione Italia a Tavola
 
27 febbraio 2026 | 07:30

Piccolo, ma ricco di nutrienti: i benefici del lime per cuore e sistema immunitario

Il lime è apprezzato per il suo apporto calorico contenuto e il profilo nutrizionale ricco di vitamina C, fibre e fitonutrienti. I limonoidi presenti nel frutto offrono potenziale antiossidante e cardioprotettivo

di Redazione Italia a Tavola
27 febbraio 2026 | 07:30
 

Il lime appartiene alla specie Citrus aurantifolia, originaria delle regioni tropicali e subtropicali, dove il clima caldo e umido ne favorisce la crescita e la qualità organolettica. Il frutto ha un peso medio contenuto e apporta circa 20 calorie, con un equilibrio di carboidrati, proteine e grassi minimi. La sua acidità e il profumo fresco lo rendono un ingrediente versatile sia in cucina che per usi più creativi, come aromatizzante o in preparazioni bevande.

Piccolo, ma ricco di nutrienti: i benefici del lime per cuore e sistema immunitario

Il lime contribuisce a equilibrio e benessere

Proprietà nutrizionali e fitonutrienti

Un lime fornisce una quantità significativa di vitamina C, pari al 32% del fabbisogno giornaliero medio, insieme a vitamina A, calcio, ferro e fibre. Contiene inoltre vitamine del gruppo B, vitamina E, potassio, fosforo e magnesio, oltre a composti bioattivi come l’acido citrico e i limonoidi. Secondo studi recenti, questi ultimi possiedono attività antiossidante e antibatterica. La limonina, uno dei principali limonoidi, sembra contribuire a ridurre i livelli di colesterolo LDL e potrebbe avere effetti protettivi contro alcune forme tumorali, come quelle del cavo orale, della pelle, dei polmoni, del seno, dello stomaco e del colon.

Benefici potenziali e precauzioni

Nonostante le proprietà salutistiche, l’uso del lime richiede alcune precauzioni. L’olio essenziale applicato direttamente sulla pelle può aumentare la fotosensibilità,. Inoltre, il frutto può interferire con farmaci metabolizzati dal citocromo P450 3A4 o con medicinali che aumentano la sensibilità della pelle alla luce. I lime contengono anche ossalati, molecole che in soggetti predisposti possono favorire la formazione di calcoli renali.

Piccolo, ma ricco di nutrienti: i benefici del lime per cuore e sistema immunitario

Un lime fornisce una quantità significativa di vitamina C, pari al 32% del fabbisogno giornaliero medio

Stagionalità e utilizzo in cucina

Il lime è reperibile tutto l’anno e viene impiegato sia fresco sia in preparazioni trasformate. Grazie alla combinazione di acidità, aroma e leggera amarognola, trova applicazione in bevande, piatti salati, dolci e condimenti. Il lime non è solo un frutto aromatico, ma un alimento dalle potenzialità nutrizionali e funzionali che richiede consapevolezza nell’uso. Il suo utilizzo contribuisce a valorizzare le preparazioni, conferendo freschezza e complessità sensoriale, pur rimanendo un ingrediente facilmente integrabile in diete equilibrate.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
lime proprietà Citrus aurantifolia vitamina C SALUTE
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Grana Padano
Parmigiano Reggiano
Tirreno CT
Salomon
Grana Padano
Parmigiano Reggiano
Tirreno CT
Salomon
TuttoFood
Horeca Expoforum

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026