accorgimenti

Mal di stomaco: cosa portare a tavola (e cosa invece evitare)

Quando bruciore, pesantezza e digestione difficile diventano segnali ricorrenti, l’equilibrio gastrico si costruisce ogni giorno tra scelte alimentari consapevoli, ritmi corretti dei pasti e piccoli accorgimenti

di Redazione Italia a Tavola
 
07 febbraio 2026 | 07:30

Mal di stomaco: cosa portare a tavola (e cosa invece evitare)

Quando bruciore, pesantezza e digestione difficile diventano segnali ricorrenti, l'equilibrio gastrico si costruisce ogni giorno tra scelte alimentari consapevoli, ritmi corretti dei pasti e piccoli accorgimenti

di Redazione Italia a Tavola
07 febbraio 2026 | 07:30
 

Indice

Il mal di stomaco è uno di quei disturbi che attraversano la quotidianità senza fare rumore, ma che incidono in modo concreto sulla qualità della vita. Bruciore, crampi, gonfiore, digestione lenta o senso di pesantezza dopo i pasti sono segnali comuni, spesso sottovalutati, che possono comparire in modo saltuario oppure ripresentarsi con una certa regolarità. In molti casi, soprattutto quando i sintomi sono lievi e non persistenti, un’alimentazione corretta e uno stile di vita più attento possono rappresentare il primo e più efficace strumento di sollievo, riducendo la necessità di ricorrere subito ai farmaci. È proprio a tavola, e nel modo in cui affrontiamo i pasti, che si gioca una parte importante dell’equilibrio gastrico.

Mal di stomaco: cosa portare a tavola (e cosa invece evitare)

Stomaco in equilibrio: cosa portare a tavola (e cosa no) per alleviare gastrite e reflusso

Quando lo stomaco manda segnali

Capire l’origine del dolore non è sempre immediato. I disturbi, riferiscono gli esperti di Humanitas Salutepossono avere origine gastrica o intestinale e spesso i sintomi si sovrappongono, rendendo difficile individuare con precisione la causa. Gastrite e reflusso gastroesofageo rientrano tra le condizioni più frequenti e, quando si presentano in modo occasionale, possono essere gestite anche con rimedi naturali e piccoli aggiustamenti quotidiani. Stress, cambi di stagione e uso non corretto di farmaci antinfiammatori - soprattutto assunti a stomaco vuoto o senza protezione - possono irritare la mucosa gastrica e favorire infiammazioni, talvolta anche erosioni.

Il ruolo dell’alimentazione: cosa scegliere e cosa evitare

L’alimentazione, come detto, è il primo vero alleato dello stomaco. In presenza di bruciore o dolore è consigliabile evitare cibi e bevande che stimolano la produzione di acido gastrico, come caffeina, agrumi, pomodoro, fritti e piatti molto grassi o elaborati. Anche i pasti troppo abbondanti e ricchi di condimenti rallentano lo svuotamento gastrico, aumentando la sensazione di pesantezza. Al contrario, una cucina semplice, basata su cotture leggere come il vapore e su ingredienti poco conditi, risulta più digeribile e meglio tollerata. Non è un caso, per esempio, se molte preparazioni della cucina orientale, per struttura e leggerezza, vengono spesso consigliate in questi casi.

Mal di stomaco: cosa portare a tavola (e cosa invece evitare)

L’alimentazione è il primo vero alleato dello stomaco

Ritmi quotidiani, abitudini e fattori di rischio

Non conta solo cosa si mangia, ma anche come e quando. Suddividere l’alimentazione in piccoli pasti distribuiti durante la giornata aiuta a non sovraccaricare lo stomaco. La cena, in particolare, dovrebbe essere leggera: la digestione notturna è più lenta e può favorire bruciore e reflusso. Dopo il pasto serale è utile concedersi una breve passeggiata e rimandare il momento di coricarsi di almeno due o tre ore. Da evitare anche gomme da masticare e caramelle alla menta: la masticazione prolungata stimola la secrezione acida, mentre la menta può favorire il reflusso riducendo il tono dello sfintere esofageo. Fumo e alcol completano il quadro dei principali nemici dello stomaco, aumentando acidità e irritazione della mucosa gastrica.

Rimedi naturali e quando è il caso di approfondire

Quando i disturbi sono lievi e occasionali, molte persone trovano beneficio nei rimedi naturali. Le tisane a base di camomilla, melissa o valeriana aiutano a rilassare la muscolatura e hanno un effetto calmante sul sistema digestivo. Anche il calore può dare sollievo: una borsa dell’acqua calda appoggiata sull’addome favorisce il rilassamento e attenua i crampi. Bere acqua tiepida al mattino e alla sera contribuisce a riequilibrare l’organismo; per chi lo tollera, miele e una minima quantità di limone possono rendere la bevanda più gradevole. In caso di digestione lenta o pesantezza frequente, anche alcuni fitoterapici a base di erbe possono supportare il processo digestivo.

I rimedi naturali, però, non sono sempre sufficienti. Se il dolore è intenso, improvviso o tende a ripresentarsi con frequenza, è fondamentale rivolgersi al medico. Esami come la gastroscopia permettono di individuare gastriti acute, esofagiti o ulcere, mentre in caso di reflusso persistente può essere indicata la pH-impedenziometria delle 24 ore per comprendere meglio l’origine dei sintomi. Quando necessario, esistono terapie farmacologiche mirate ed efficaci, che vanno sempre assunte sotto controllo medico.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
mal di stomaco salute humanitas salute dieta
 
