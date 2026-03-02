L’olio di cocco fa bene o fa male alla salute? Ecco cosa bisogna sapere

C’è chi lo mette nel caffè al mattino, chi lo usa per saltare le verdure in padella e chi lo considera un piccolo alleato quotidiano per la salute. L’olio di cocco, negli ultimi anni, è entrato con decisione nelle cucine occidentali, sospeso tra suggestioni esotiche e promesse nutrizionali. Eppure, al di là delle mode e dei post sui social, resta un ingrediente preciso, con caratteristiche ben definite e con qualche zona d’ombra che vale la pena raccontare con calma.

Tutto quello che c'è da sapere sull'olio di cocco

Che cos’è l’olio di cocco

Intanto, di che cosa parliamo davvero? L’olio di cocco, come riferiscono gli esperti di Humanitas Salute, è un grasso ottenuto dalla noce di cocco. La dicitura “vergine” indica che non è stato processato, mentre quando si legge “spremuto a freddo” si fa riferimento a un’estrazione meccanica a temperatura controllata, non superiore a 49 °C. Sono dettagli che, in un mercato affollato di etichette, aiutano a capire come è stato prodotto e quanto il procedimento abbia inciso sulla materia prima.

Dal punto di vista nutrizionale, il quadro è semplice e, per certi versi, spiazzante. Cento grammi di olio di cocco apportano circa 900 calorie, tutte sotto forma di lipidi. Nello specifico, 100 grammi contengono 86,8 grammi di grassi saturi, 6,25 grammi di grassi monoinsaturi sotto forma di acido oleico e 1,6 grammi di grassi polinsaturi sotto forma di acido linoleico. Tra vitamine e minerali, la presenza è marginale: ferro, sodio e potassio in tracce e circa 0,9 mg di vitamina E. In sostanza, si tratta di un grasso quasi puro, con un profilo che lo colloca lontano da oli come quello extravergine d’oliva, ricco di monoinsaturi.

Grassi saturi, colesterolo e il nodo cardiovascolare

Proprio qui si apre la questione più discussa. L’olio di cocco è composto in larga parte da grassi saturi, quelli che le linee guida invitano a limitare entro il 10% dell’apporto calorico giornaliero perché possono contribuire ad aumentare il colesterolo “cattivo” e, di conseguenza, il rischio cardiovascolare. Allo stesso tempo, alcune ricerche suggeriscono che questo grasso non sia associato a un aumento del rischio di angina o di infarto e che la sua assunzione possa favorire anche un incremento del colesterolo “buono”. Le contraddizioni sono evidenti e il dibattito resta aperto.

Inoltre, una parte dell’interesse scientifico si concentra sui trigliceridi a catena media, di cui l’olio di cocco è ricco. Secondo alcune ipotesi, questi lipidi verrebbero metabolizzati in modo diverso rispetto ai grassi a catena lunga, con possibili ricadute sul metabolismo energetico. Tuttavia, la letteratura è ancora preliminare e non consente conclusioni solide. È un terreno su cui si sta studiando, ma al momento le certezze sono poche.

Tra promesse salutistiche e dati scientifici

Nel frattempo, attorno all’olio di cocco si sono accumulate molte indicazioni d’uso. Viene consigliato in caso di diabete, Alzheimer, obesità, problemi alla tiroide, per potenziare il funzionamento del sistema immunitario, malattie cardiache, affaticamento cronico, morbo di Crohn, sindrome dell’intestino irritabile e diarrea. Eppure, a oggi, mancano prove scientifiche sufficienti a certificare benefici concreti in questi ambiti. È un punto cruciale: tra suggestione e dato clinico passa una differenza sostanziale, e nel caso dell’olio di cocco quella distanza non è ancora stata colmata.

Per quanto riguarda le interazioni, non risultano evidenze di problemi legati all’assunzione contemporanea di medicinali o altre sostanze. Nel dubbio, soprattutto in presenza di patologie o terapie in corso, il consiglio resta quello di confrontarsi con il proprio medico. È una cautela elementare, che vale per qualsiasi alimento utilizzato con finalità salutistiche.

In cucina, con misura

Infine, sul piano pratico, l’olio di cocco è reperibile tutto l’anno. La sua stabilità alle alte temperature lo rende interessante in cucina, in particolare per alcune preparazioni dolci o per cotture veloci. Tuttavia, proprio perché si tratta di un grasso ad alta densità calorica e ricco di saturi, il suo uso va inserito in un quadro alimentare equilibrato, senza attribuirgli virtù salvifiche.

Insomma, l’olio di cocco è un ingrediente con una storia e una composizione ben precise. Non è una panacea, né un nemico da demonizzare. Come spesso accade in nutrizione, conta il contesto: quantità, frequenza di consumo, qualità complessiva della dieta. E soprattutto conta la capacità di distinguere tra ciò che è documentato e ciò che, per ora, resta una promessa.