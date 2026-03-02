Perché non resistiamo a snack e dolci (anche da sazi)? La risposta è nel cervello

Popcorn (o dolci) dopo cena, luci basse, un film che inizia o una partita che entra nel vivo. La cena è finita da poco, lo stomaco è pieno, eppure la mano torna nella ciotola quasi per inerzia. Non si tratta di fame vera e propria, quella che arriva come un segnale chiaro dal corpo. È un’altra spinta, più sottile, che ha a che fare con il piacere, con l’abitudine, con l’idea stessa di ricompensa. E, soprattutto, con il cervello. È partito da qui uno studio pubblicato su Appetite e condotto dall’Università di East Anglia, nel Regno Unito. La domanda è tanto quotidiana quanto scomoda: perché si continua a desiderare uno snack anche quando si è sazi? Perché, davanti a un dolce o a un pacchetto di patatine, il “no grazie” diventa così complicato anche dopo un pasto completo?

Perché troviamo sempre spazio per snack e dolci? C’entra il cervello

Cosa succede nel cervello quando lo stomaco è pieno

I ricercatori, guidati dal dottor Thomas Sambrook, hanno provato a osservare il fenomeno direttamente nel cervello. Nei fatti, hanno coinvolto 76 volontari e ne hanno monitorato l’attività cerebrale con l’elettroencefalogramma mentre partecipavano a un gioco in cui la ricompensa consisteva in cioccolato, dolci, patatine e popcorn. A metà dell’esperimento, però, ai partecipanti veniva offerto proprio uno di quegli alimenti fino a raggiungere la completa sazietà dichiarata. In sostanza, lo stomaco veniva messo nelle condizioni di dire: basta così. Ed è qui che la ricerca diventa interessante. Anche dopo aver mangiato fino a sentirsi pieni, le aree cerebrali legate alla ricompensa continuavano infatti a reagire con la stessa intensità alle immagini di quei cibi. Lo stomaco aveva chiuso il conto, ma il cervello no.

Il valore gratificante del cibo restava invariato, come se la sazietà non fosse un argomento sufficiente per ridimensionare il desiderio. «Quello che abbiamo osservato - ha spiegato Sambrook alla presentazione della ricerca - è che il cervello si rifiuta semplicemente di sminuire l'aspetto gratificante di un cibo, indipendentemente da quanto si sia sazi. Anche quando le persone sanno di non volerlo, il loro cervello continua a inviare segnali associati alla ricompensa nel momento in cui il cibo appare. Se si ha difficoltà a resistere agli spuntini a tarda notte - ha concluso il ricercatore - o non si riesce a dire di no a un dolcetto, il problema potrebbe essere il cablaggio innato del proprio cervello, e non la disciplina».

Perché il desiderio va oltre la fame

Insomma, non è soltanto una questione di forza di volontà, e neppure un difetto caratteriale. È, di fatto, un meccanismo radicato nella nostra biologia. Per migliaia di anni l’essere umano ha dovuto approfittare delle occasioni caloriche quando si presentavano; il cibo ricco di energia era prezioso e raro. Il cervello ha imparato ad attribuirgli un valore alto, a registrarlo come premio. Oggi, però, il contesto è l’opposto. Il cibo è ovunque, le immagini di snack e dolci accompagnano ogni momento della giornata e l’associazione fra intrattenimento e qualcosa da sgranocchiare è diventata quasi automatica.

Snack e dolci attivano il piacere anche da sazi

Così snack e dolci durante il film o la partita non rispondono a un bisogno fisiologico, ma a un rituale che il cervello continua a considerare gratificante. Perciò, comprendere questa dinamica aiuta a leggere con più lucidità certi comportamenti quotidiani. Significa riconoscere che la sazietà è un segnale del corpo, mentre il desiderio può nascere altrove. E significa anche accettare che, in un ambiente che stimola di continuo i circuiti della ricompensa, la gestione dell’equilibrio alimentare richiede consapevolezza prima ancora che rigidità. Il punto, forse, non è eliminare il piacere, ma imparare a distinguerlo dalla fame.