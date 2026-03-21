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sabato 21 marzo 2026  | aggiornato alle 12:02 | 118130 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Snack funzionali e proteine “pulite”: così cambia il gusto di tutti i giorni

Dalla riformulazione delle ricette alle nuove strategie dei grandi gruppi, l’industria alimentare accelera verso prodotti più leggibili e nutrienti, rispondendo a consumatori sempre più attenti e consapevoli

di Redazione Italia a Tavola
 
21 marzo 2026 | 11:14

Snack funzionali e proteine “pulite”: così cambia il gusto di tutti i giorni

Dalla riformulazione delle ricette alle nuove strategie dei grandi gruppi, l’industria alimentare accelera verso prodotti più leggibili e nutrienti, rispondendo a consumatori sempre più attenti e consapevoli

di Redazione Italia a Tavola
21 marzo 2026 | 11:14
 

Indice

Per il consumatore medio, il futuro dello snack non è più solo sapore ecrunch”: sempre più spesso significa infatti proteine, etichette trasparenti e ingredienti che richiamano una dimensione quasi domestica. Dietro questa svolta ci sono grandi multinazionali che stanno riformulando i loro prodotti, soprattutto negli Stati Uniti, e fornitori di ingredienti chiamati ad adattarsi rapidamente.

Snack funzionali e proteine “pulite”: così cambia il gusto di tutti i giorni

Snack funzionali: proteine e ingredienti semplici guidano il cambiamento

Etichette pulite e ingredienti sotto osservazione

Molti brand stanno riscrivendo le ricette per aggiungere proteine o rendere le etichette più pulite”, eliminando additivi, riducendo i coloranti e privilegiando ingredienti naturali o facilmente riconoscibili. Questo trend spinge fornitori come Ingredion a selezionare con maggiore precisione i segmenti su cui operare, puntando su materie prime semplici e tracciabili, in linea con le direttive di clean-label dei grandi marchi. In sostanza, non basta più “funzionare” in produzione: gli ingredienti devono anche risultare comprensibili e rassicuranti per chi legge l’etichetta.

Le multinazionali spingono sugli snack funzionali

Anche sul fronte snack le novità arrivano dalle grandi multinazionali americane. Gruppi come PepsiCo stanno lanciando linee “funzionali”, in cui il piacere immediato si affianca a una promessa di benessere. Tra le proposte più recenti ci sono Doritos arricchiti di proteine e snack a base di carne essiccata o alternative proteiche, pensati per chi cerca un “comfort food” che non rinunci a una percezione di equilibrio nutrizionale. Sono lanci nati soprattutto nel mercato Usa, ma che spesso anticipano percorsi di riformulazione destinati a diffondersi anche in Europa e in altri paesi.

Per il consumatore, il messaggio è chiaro: lo snack non è più solo un capriccio, ma uno spuntino che può contribuire alla dieta con proteine, fibre o ingredienti più semplici. La sfida per i produttori resta raccontare questa evoluzione in modo credibile, senza sacrificare il gusto e la praticità del formato “on-the-go”.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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