 Tutto sulle patate: nutrienti, benefici e quando consumarle

Tra gli ingredienti più presenti nella cucina quotidiana ci sono senza dubbio le patate, tuberi amidacei appartenenti alla specie Solanum tuberosum della famiglia delle Solanaceae. Originarie dell’America Centrale, nel corso dei secoli si sono diffuse in gran parte del mondo fino a diventare uno degli alimenti base di molte tradizioni gastronomiche. In Italia sono disponibili durante tutto l’anno e trovano spazio in numerose preparazioni, dalla cucina domestica alla ristorazione.

Un alimento ricco di acqua, vitamine e minerali

Dal punto di vista nutrizionale le patate sono costituite principalmente da acqua e carboidrati, in particolare amido. In una porzione di 100 grammi apportano circa 72 calorie, con un contenuto di carboidrati che si aggira intorno ai 16 grammi e una quota moderata di proteine. La presenza di lipidi è invece minima. A rendere interessante questo alimento è soprattutto il contenuto di vitamine e sali minerali. Le patate forniscono vitamina C, vitamine del gruppo B - tra cui B1, B5 e B6 - oltre a folati e piccole quantità di vitamina A e vitamina K. Tra i minerali spicca il potassio, ma sono presenti anche magnesio, fosforo, ferro e zinco. Secondo i dati del Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, questi tuberi apportano inoltre fibre alimentari utili al buon funzionamento dell’organismo.

Non solo contorno: cosa contengono davvero le patate

Oltre ai nutrienti più noti, le patate contengono anche diversi composti bioattivi. Tra questi figurano carotenoidi come betacarotene e luteina, ma anche flavonoidi e sostanze fenoliche come la quercetina. Si tratta di componenti che svolgono un ruolo antiossidante e contribuiscono a proteggere le cellule dai danni provocati dai radicali liberi. La presenza di fibre e micronutrienti rende le patate un alimento che può inserirsi facilmente in un’alimentazione equilibrata, soprattutto se preparate con cotture semplici.

Il ruolo nella dieta quotidiana

Le patate forniscono fibre, potassio e antiossidanti, elementi che possono contribuire al benessere generale dell’organismo. Il potassio aiuta a contrastare gli effetti del sodio e contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna, mentre le fibre favoriscono la regolarità intestinale e aiutano a controllare l’assorbimento di zuccheri e colesterolo.

Pur essendo una fonte di carboidrati, il loro contenuto di amido può contribuire alla gestione dei livelli di glucosio nel sangue, soprattutto quando vengono consumate in preparazioni semplici. Alcune varietà, come le patate dolci o quelle bollite e raffreddate, presentano inoltre un indice glicemico più contenuto.

Un altro aspetto spesso evidenziato riguarda il potere saziante. Fibre e proteine contribuiscono a prolungare la sensazione di pienezza, rendendo questo tubero adatto anche a chi desidera controllare l’appetito. Essendo naturalmente prive di glutine, le patate possono essere consumate anche dalle persone affette da celiachia.

Quando fare attenzione al consumo

Come altri alimenti appartenenti alla famiglia delle Solanaceae, le patate possono contenere alcaloidi naturali, tra cui solanina e caconina. Queste sostanze sono presenti soprattutto nelle parti verdi del tubero o quando le patate vengono conservate in modo non corretto.

La cottura ad alte temperature, in particolare sopra i 170 gradi, contribuisce a ridurne la presenza. Se ingerita in quantità elevate, la solanina può provocare sintomi come mal di testa, debolezza o crampi muscolari. Per questo motivo è consigliabile evitare patate germogliate o con parti verdi evidenti.