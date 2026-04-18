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Razza, poche calorie e tante proteine: cosa sapere prima di consumarla

La razza è un pesce diffuso anche nel Mediterraneo, spesso poco valorizzato ma interessante dal punto di vista nutrizionale. Carni magre, basso apporto calorico e presenza di sali minerali la rendono adatta a diete equilibrate

di Redazione Italia a Tavola
 
18 aprile 2026 | 07:30

Razza, poche calorie e tante proteine: cosa sapere prima di consumarla

La razza è un pesce diffuso anche nel Mediterraneo, spesso poco valorizzato ma interessante dal punto di vista nutrizionale. Carni magre, basso apporto calorico e presenza di sali minerali la rendono adatta a diete equilibrate

di Redazione Italia a Tavola
18 aprile 2026 | 07:30
 

Indice

La razza, conosciuta scientificamente come Raja clavata, è un pesce cartilagineo dalla forma piatta, appartenente alla famiglia dei Raiformi. Vive prevalentemente nei mari temperati dell’emisfero settentrionale ed è presente anche nel Mediterraneo, con una maggiore diffusione nell’Adriatico. Si tratta di una specie che trascorre gran parte del tempo sui fondali sabbiosi o fangosi, dove riesce a mimetizzarsi grazie a un sottile strato di sabbia o sedimento. Questo comportamento la rende poco visibile, ma al tempo stesso ben adattata all’ambiente in cui vive.

Razza, poche calorie e tante proteine: cosa sapere prima di consumarla

Dal punto di vista nutrizionale, la razza si distingue per un profilo particolarmente leggero

Carni magre e basso apporto calorico

Dal punto di vista nutrizionale, la razza si distingue per un profilo particolarmente leggero. Le sue carni sono caratterizzate da un contenuto ridotto di grassi e da un buon apporto proteico, elementi che la rendono adatta a un’alimentazione equilibrata. In 100 grammi di prodotto si trovano circa 14,2 grammi di proteine, 0,9 grammi di grassi e 0,7 grammi di carboidrati, per un totale di circa 68 chilocalorie. Un valore energetico contenuto che ne favorisce l’utilizzo anche in regimi ipocalorici.

Sali minerali e vitamina A

Oltre alla leggerezza, la razza apporta fosforo e potassio, due minerali importanti per l’organismo. Il primo contribuisce alla salute di ossa e denti, mentre il secondo è coinvolto nel mantenimento dell’equilibrio idrico e della pressione arteriosa. È presente anche la vitamina A, elemento che svolge un ruolo nella funzionalità visiva e nei processi di crescita e mantenimento dei tessuti. Un insieme di caratteristiche che colloca questo pesce tra le opzioni interessanti all’interno di una dieta varia.

Consumo e attenzioni

Non emergono particolari controindicazioni legate al consumo della razza, se non alcune attenzioni comuni ai prodotti ittici. Può contenere tracce di metilmercurio, ma in quantità generalmente contenute. Resta invece fondamentale la corretta preparazione. Il consumo da cotta è quello più sicuro, mentre per eventuali preparazioni crude è necessario rispettare le indicazioni previste dalla normativa europea in materia di sicurezza alimentare. Il congelamento preventivo è infatti uno strumento utile per ridurre il rischio legato alla presenza di parassiti come l’Anisakis.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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