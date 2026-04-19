Toxoplasmosi in gravidanza, la prevenzione parte dall’alimentazione

La toxoplasmosi è un’infezione causata dal parassita Toxoplasma gondii, diffusa a livello globale e nella maggior parte dei casi asintomatica. Proprio questa caratteristica rende difficile individuare il momento del contagio, che può passare inosservato anche per lungo tempo. Il problema principale emerge in gravidanza, quando l’infezione può essere trasmessa dalla madre al feto attraverso la placenta, con possibili conseguenze sull’andamento della gestazione e sullo sviluppo del bambino. Le indicazioni degli specialisti convergono su un punto: la prevenzione della toxoplasmosi in gravidanza non richiede cambiamenti complessi, ma una serie di attenzioni costanti nella gestione degli alimenti, dell’igiene personale e dell’ambiente domestico.

Toxoplasmosi in gravidanza, l’alimentazione è la prima forma di prevenzione

Le principali vie di contagio e i sintomi

Il parassita si trasmette principalmente attraverso l’ingestione di alimenti contaminati. Tra le fonti più comuni rientrano carni crude o poco cotte, in particolare di suini, ovini e bovini, ma anche frutta, verdura e acqua contaminate. Un ulteriore veicolo può essere rappresentato dal contatto con terreni contaminati da feci di animali infetti. Per questo motivo la prevenzione si concentra soprattutto sulle pratiche igienico-alimentari quotidiane. Quando presenti, i sintomi della toxoplasmosi sono generalmente lievi e poco specifici. Possono includere ingrossamento dei linfonodi, stanchezza, mal di testa e mal di gola. Questa sintomatologia sfumata contribuisce a rendere complessa la diagnosi clinica senza test specifici. Una volta contratta l’infezione, nella maggior parte dei casi si sviluppa un’immunità permanente.

Alimentazione e prevenzione quotidiana

La gestione dell’alimentazione è il punto più importante nella prevenzione della toxoplasmosi in gravidanza. Il primo elemento riguarda le proteine animali, in particolare carne e derivati. Tutte le carni devono essere consumate solo dopo una cottura completa e uniforme, che raggiunga temperature sufficienti a inattivare il parassita anche nelle parti interne. È proprio la cottura insufficiente, spesso invisibile all’esterno, a rappresentare il principale fattore di rischio. Attenzione anche ai salumi e agli insaccati crudi, che non garantiscono l’eliminazione del parassita. Diverso il caso dei prodotti già sottoposti a trattamenti termici, che risultano generalmente più sicuri.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la contaminazione incrociata

Un altro fronte riguarda frutta e verdura, soprattutto se consumate crude. Il rischio non è legato all’alimento in sé, ma alla possibile presenza di residui di terra contaminata. Per questo il lavaggio deve essere accurato e prolungato, non solo sotto acqua corrente ma, quando necessario, con l’ausilio di soluzioni specifiche o bicarbonato, seguito da un risciacquo abbondante. Particolare attenzione va riservata agli alimenti che crescono a contatto con il suolo, come alcune tipologie di frutti di bosco e ortaggi a foglia larga, dove la possibilità di contaminazione è più elevata.

Igiene in cucina e contaminazioni incrociate

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la contaminazione incrociata, cioè il passaggio del parassita da alimenti crudi ad altri cibi pronti al consumo. Taglieri, coltelli e superfici devono essere puliti con cura dopo il contatto con carne cruda o verdure non lavate. Anche il semplice gesto di maneggiare alimenti diversi senza lavarsi le mani può rappresentare un veicolo di trasmissione. Per questo l’igiene personale in cucina è considerata una misura preventiva essenziale tanto quanto la cottura degli alimenti.

Animali domestici, giardinaggio e precauzioni

Il rischio legato ai gatti domestici è generalmente basso, soprattutto se si tratta di animali che vivono esclusivamente in casa. Tuttavia, è consigliabile evitare il contatto diretto con le feci e adottare misure igieniche come l’uso di guanti e il lavaggio accurato delle mani. Analoghe precauzioni valgono per il giardinaggio, attività che espone al contatto con il terreno potenzialmente contaminato.

Il rischio legato ai gatti domestici è generalmente basso, ma non nullo

Toxoplasmosi in gravidanza e rischio per il feto e il toxo-test

La trasmissione materno-fetale dipende dal momento in cui avviene l’infezione. Nelle fasi iniziali della gravidanza il rischio di trasmissione è più basso, ma gli eventuali danni possono essere più severi. Nelle fasi avanzate, invece, la probabilità di trasmissione aumenta, pur con manifestazioni spesso meno evidenti alla nascita. Molti neonati risultano asintomatici, ma nei casi sintomatici possono comparire interessamenti oculari e neurologici, come corioretinite, calcificazioni cerebrali o idrocefalia. La diagnosi precoce nella madre è considerata un passaggio decisivo per intervenire tempestivamente con terapia antibiotica e ridurre il rischio di trasmissione o complicanze.

Per valutare la presenza di immunità o infezione in atto si utilizza il toxotest, un esame del sangue che ricerca anticorpi IgG e IgM contro il parassita. La presenza di IgG senza IgM indica una pregressa infezione con immunità acquisita. L’assenza di anticorpi suggerisce invece suscettibilità, con necessità di controlli periodici e attenzione alle norme preventive. La presenza di IgM richiede ulteriori approfondimenti diagnostici per verificare un’eventuale infezione recente.