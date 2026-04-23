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Stanchezza da cambio di stagione: 3 italiani su 4 ricorrono agli integratori

Dati che emergono da un’indagine AstraRicerche per Integratori & Salute: il 77% degli italiani segnala un impatto del cambio di stagione, con il passaggio inverno-primavera indicato come il più critico (29,5%)

di Redazione Italia a Tavola
 
23 aprile 2026 | 07:30

Stanchezza da cambio di stagione: 3 italiani su 4 ricorrono agli integratori

Dati che emergono da un’indagine AstraRicerche per Integratori & Salute: il 77% degli italiani segnala un impatto del cambio di stagione, con il passaggio inverno-primavera indicato come il più critico (29,5%)

di Redazione Italia a Tavola
23 aprile 2026 | 07:30
 

Indice

Il cambio di stagione incide in modo concreto sul benessere degli italiani: per il 77% della popolazione rappresenta infatti una fase critica, soprattutto nel passaggio dall’inverno alla primavera, tipico di quest’ultimo periodo (29,5%), mentre quello dall’estate all’autunno risulta il meno impattante (20%). In questo contesto, 3 italiani su 4 (75%) dichiarano di ricorrere agli integratori alimentari per gestire i sintomi legati a queste fasi di transizione. È quanto emerge da un’indagine realizzata da AstraRicerche per Integratori & Salute, associazione di riferimento del comparto e parte di Unione Italiana Food, aderente a Confindustria.

Stanchezza da cambio di stagione: 3 italiani su 4 ricorrono agli integratori

Gli integratori alimentari alleati diffusi nei periodi di transizione stagionale

Energia, umore e segnali fisici: come reagisce l’organismo

Nel dettaglio, i segnali più diffusi riguardano un calo generalizzato di energia e vitalità, indicato dal 77% degli intervistati, con un’incidenza maggiore tra le donne. Tra i disturbi più frequenti compaiono la stanchezza fisica (60%), quella mentale (40%) e la sonnolenza (29%). A questi si affiancano cambiamenti dell’umore, segnalati dal 49% del campione, in particolare sotto forma di ansia (26%), mancanza di sonno (24%) e irritabilità (23%). Sul piano fisico, il 55% riferisce ulteriori sintomi come mal di testa (25%), perdita di capelli (19%), sensibilità digestiva (16%) e aumento dell’appetito (15,5%).

Integratori alimentari e diffusione durante il cambio di stagione

In risposta a queste condizioni, l’utilizzo di integratori alimentari si conferma una pratica diffusa. Le categorie più impiegate durante il cambio di stagione sono i multivitaminici e multiminerali (45%) e le b(38%), seguiti dagli integratori per le difese immunitarie (24%), per lo stress (23%) e per il sonno (22%). Dati che evidenziano una crescente attenzione non solo al benessere fisico, ma anche a quello mentale.

Stanchezza da cambio di stagione: 3 italiani su 4 ricorrono agli integratori

Germano Scarpa, presidente di Integratori e Salute

«I risultati dell’indagine che abbiamo condotto con AstraRicerche - ha commentato Germano Scarpa, presidente di Integratori & Salute - evidenziano come, soprattutto nei momenti di transizione stagionale, gli italiani siano sempre più attenti alla gestione del proprio benessere e riconoscano negli integratori alimentari un alleato diffuso. Per il comparto che rappresentiamo, questo si traduce in una responsabilità importante: garantire qualità, sicurezza e trasparenza, ma anche promuovere una corretta informazione. Come Integratori & Salute lavoriamo affinché il consumatore sia sempre più consapevole e possa fare scelte informate, valorizzando il ruolo degli integratori all’interno di uno stile di vita sano».

MWM

Campagna informativa sul cambio di stagione

Alla luce dei risultati emersi, Integratori & Salute ha avviato una campagna informativa dedicata al tema del cambio di stagione, in collaborazione con l’Unione nazionale consumatori e alcuni content creator di Sprint, progetto orientato alla diffusione di contenuti di valore. I materiali saranno pubblicati sui canali social delle due realtà, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo consapevole degli integratori alimentari nei periodi di transizione stagionale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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