Carote e salute degli occhi: cosa c’è di vero dietro un vecchio consiglio

C’è un ortaggio che più di altri si porta dietro una fama costruita in secoli di cultura popolare, credenze tramandate e qualche verità scientifica: la carota. Per molti è il rimedio che le nonne consigliavano ai bambini per “vederci meglio”, quasi fosse una scorciatoia naturale per ottenere una vista perfetta. In realtà, dietro questo luogo comune c’è una base nutrizionale tutt’altro che campata in aria.

Carote, il mito della vista perfetta ha davvero un fondo di verità

Ecco perché la carota è amica della vista

Coltivata fin dall’antichità nelle regioni dell’Asia centrale e poi diffusasi nel Mediterraneo e nel resto d’Europa, la carota è oggi una presenza abituale sulle tavole di tutto il mondo. Eppure continua a conservare un’aura particolare quando si parla di salute degli occhi. Il motivo? Perché contiene beta-carotene in quantità elevate, il precursore della vitamina A, indispensabile per la formazione dei pigmenti visivi della retina e per adattarsi meglio alle condizioni di scarsa luminosità. La questione, però, non si esaurisce qui. Secondo gli specialisti di Baviera, gruppo oftalmico attivo in Europa, il legame tra carote e benessere visivo è più articolato di quanto si pensi. Dentro questa radice troviamo anche luteina e zeaxantina, sostanze che aiutano a proteggere la macula dagli effetti della luce blu e dallo stress ossidativo, oltre a vitamina C, utile per la salute dei vasi sanguigni che nutrono l’occhio, vitamina E e minerali come il potassio, coinvolto nel corretto funzionamento cellulare.

Otto piatti con le carote che fanno bene agli occhi

In altre parole, la carota resta un alimento semplice ma con un profilo nutrizionale interessante. E soprattutto si presta a preparazioni molto diverse tra loro, dettaglio che in primavera diventa ancora più interessante: con l’arrivo della bella stagione aumentano infatti i piatti freschi, i pranzi leggeri e quella voglia di cucina più immediata che ben si sposa con questo ortaggio. Se poi viene abbinata agli ingredienti giusti - grassi buoni, vitamina C, omega-3 o minerali come lo zinco - il suo potenziale nutrizionale viene valorizzato ancora di più. Tra le combinazioni più riuscite c’è l’insalata di carote grattugiate con spinaci e olio extravergine d’oliva. È uno di quei piatti che funzionano proprio per la loro semplicità. Le carote crude mantengono intatti diversi composti antiossidanti, mentre il fatto di grattugiarle facilita il rilascio del beta-carotene. Gli spinaci, dal canto loro, apportano luteina e zeaxantina, preziose per la protezione della retina durante le giornate più luminose, mentre l’olio extravergine aiuta l’organismo ad assorbire meglio questi nutrienti.

Insalata di carote grattugiate con spinaci e olio extravergine d’oliva

Chi preferisce qualcosa di rapido può puntare su un succo di carota con arancia e zenzero. In un bicchiere si concentra una quantità importante di beta-carotene, mentre l’arancia rafforza l’apporto di vitamina C e contribuisce alla protezione delle cellule oculari dai radicali liberi. Lo zenzero aggiunge una nota più vivace e porta con sé proprietà antinfiammatorie che possono favorire anche la microcircolazione. Quando invece il clima si fa più incerto - giornate tiepide e serate ancora fresche - tornano utili preparazioni più avvolgenti come la zuppa di carote e zucca. Entrambi gli ingredienti sono ricchi di carotenoidi e la consistenza cremosa rende il piatto facilmente digeribile. Un filo d’olio extravergine o una manciata di semi completa il piatto e migliora l’assorbimento dei nutrienti.

Zuppa di carote e zucca

Tra le proposte più complete dal punto di vista nutrizionale c’è poi l’abbinamento tra carote arrosto e salmone. La cottura lenta concentra la dolcezza naturale della carota senza compromettere in modo significativo il contenuto di carotenoidi, mentre il salmone apporta omega-3, grassi spesso associati alla salute della retina e alla stabilità della pellicola lacrimale. È uno di quei piatti che riescono a mettere d’accordo gusto e funzionalità senza forzature. Sul fronte snack o merende, invece, il frullato con carota, mango, banana e yogurt rappresenta una soluzione pratica. Il mango aggiunge altri carotenoidi e vitamina C, la banana contribuisce con il potassio e lo yogurt facilita l’assorbimento del beta-carotene grazie alla presenza di grassi e proteine. Una combinazione che funziona soprattutto nei pomeriggi più caldi, quando si cerca qualcosa di leggero ma nutriente.

Carote arrosto e salmone

Ancora più immediati sono i classici bastoncini di carota con hummus, perfetti da portare fuori casa o da servire come aperitivo informale. Le carote crude mantengono fibre e vitamine, mentre ceci, olio extravergine e tahina forniscono vitamina E, grassi sani e zinco, elemento importante nel trasporto della vitamina A verso la retina. Chi ama i primi piatti può invece orientarsi su un riso con carote, zucchine e peperoni rossi. È una preparazione che lavora bene per complementarità: beta-carotene dalle carote, vitamina C dai peperoni, luteina e zeaxantina dalle zucchine. Il riso, intanto, garantisce energia costante, utile anche al metabolismo delle cellule oculari. Infine, il purè di carote e lenticchie, una ricetta meno scontata ma interessante. La cottura rende i carotenoidi più disponibili per l’organismo, mentre le lenticchie apportano zinco e ferro, due elementi che contribuiscono rispettivamente al trasporto della vitamina A e all’ossigenazione dei tessuti.

Il parere dell’esperto: perché portare più spesso le carote in tavola

«La carota è un alimento primaverile versatile, tradizionale ed eccezionale per la salute degli occhi. Grazie alla ricchezza di betacarotene, antiossidanti e vitamine, se abbinate correttamente a grassi sani, acidi grassi omega-3 e minerali come lo zinco, le carote possono diventare un efficace strumento alimentare per proteggere la retina, prevenire la secchezza oculare e promuovere una vista ottimale nel tempo - ha detto il dottor Sergio Ares. Noi di Baviera crediamo che integrare le carote regolarmente e in modo vario nella dieta quotidiana sia una strategia semplice e naturale per curare la vista attraverso l’alimentazione». E forse è proprio questa la forza della carota: nessuna promessa miracolosa, nessuna narrazione forzata da superfood di tendenza. Solo un ingrediente antico che continua a trovare spazio in cucina e che, ogni tanto, ricorda quanto il benessere possa partire anche dalle cose più quotidiane.