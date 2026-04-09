Mangiare bene costa caro: una dieta sana può richiedere oltre 200 euro al mese

Una dieta sana e sostenibile in Italia può superare i 200 euro al mese, ma il costo varia sensibilmente sia nel tempo sia sul territorio. A incidere sono soprattutto la stagionalità - con prezzi più alti in primavera ed estate, eccezion fatta per i bambini piccoli - e le differenze fra Nord e Sud, a cui si aggiunge un aumento generale dei prezzi nel corso degli anni.

Oltre i 200 euro per mangiare bene: i numeri di una dieta sempre più cara

Lo studio e la metodologia

È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Quality & Quantity, firmato da Stefano Marchetti dell’Università di Pisa insieme a Ilaria Benedetti (Università della Tuscia), Haoran Yang (Università di Pisa) e Mathias Silva Vazquez (Università di Roma Tor Vergata). La ricerca, spiega una nota, «ha valutato il costo di panieri alimentari sani e sostenibili, di fatto improntati sulla Dieta mediterranea, differenziati in base a cinque gruppi: uomini adulti, donne adulte, adolescenti, bambini piccoli e anziani: l'analisi ha coperto il periodo da agosto 2021 a marzo 2024 e si è basata su 326.721 rilevazioni di prezzo relative a 167 prodotti alimentari in 107 province italiane, raccolte attraverso l'Osservatorio prezzi e tariffe del ministero delle Imprese e del made in Italy».

Quanto costa una dieta sana: uomini, donne e anziani

Nel dettaglio, il paniere per gli uomini adulti risulta il più costoso: nei mesi primaverili ed estivi supera stabilmente i 200 euro, mentre nei mesi autunno-invernali si attesta intorno ai 150-160 euro verso la fine del periodo analizzato. Rispetto al 2021, l’aumento complessivo è di circa il 20%. Per le donne adulte, il costo medio mensile passa da circa 175 euro a circa 208 euro nei mesi più caldi e da circa 130 euro a circa 156 euro in quelli più freddi, con un incremento complessivo vicino al 19-20% nel triennio.

Gli anziani si collocano in una fascia intermedia: il costo del paniere cresce progressivamente fino a circa 160-170 euro nei mesi caldi e circa 120 euro nei mesi freddi, con un aumento complessivo anch’esso intorno al 20%. In poche parole, seguire un’alimentazione sana e sostenibile resta possibile, ma comporta una spesa tutt’altro che uniforme, influenzata da stagione, territorio e dinamiche inflattive che negli ultimi anni hanno inciso in modo significativo sul costo complessivo.