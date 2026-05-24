Dormire male in viaggio può incidere sul cervello: ecco le posizioni da evitare

Per molti viaggiatori addormentarsi durante uno spostamento è un gesto automatico. Succede in aereo, sui treni ad alta velocità, nei lunghi trasferimenti in autobus o sul sedile lato passeggero durante un viaggio in auto. Eppure, dietro quella che sembra soltanto una necessità fisiologica, si nasconde un tema che riguarda direttamente il benessere fisico e mentale. Secondo Julianna Marshall, esperta di viaggi della International Drivers Association, il modo in cui si dorme durante gli spostamenti può influire anche sulla salute cerebrale. «La posizione in cui dormi è più che una questione di comodità: può avere un impatto sulla tua salute», osserva Marshall. Negli ultimi anni il rapporto tra postura del sonno e funzioni cerebrali è diventato oggetto di approfondimento scientifico, soprattutto per quanto riguarda l’ossigenazione del cervello, la circolazione sanguigna e la qualità del riposo.

Per molti viaggiatori addormentarsi durante uno spostamento è un gesto automatico

La posizione del corpo influenza respirazione e circolazione

Quando ci si addormenta durante un viaggio, il corpo assume spesso posture innaturali o poco stabili. Testa piegata, collo inclinato, schiena compressa o movimenti improvvisi del mezzo possono modificare il normale flusso sanguigno e compromettere la qualità della respirazione. Alcuni studi citati dal National Center for Biotechnology Information (NCBI) evidenziano come la posizione del sonno possa influire anche sui meccanismi di drenaggio e pulizia del cervello, processi fondamentali durante il riposo notturno. La gravità, infatti, condiziona il movimento del sangue e la distribuzione dei fluidi corporei. In condizioni di sonno frammentato o posture scorrette, il cervello potrebbe ricevere meno ossigeno o lavorare in condizioni meno efficienti.

Quando il finestrino diventa un rischio

Una delle immagini più comuni durante i viaggi riguarda il passeggero che si addormenta appoggiando la testa contro il finestrino. Una posizione apparentemente innocua, ma che può diventare problematica soprattutto in presenza di frenate improvvise, vibrazioni o movimenti bruschi del mezzo. Secondo alcune fonti mediche, i continui microtraumi a carico del collo possono provocare tensioni muscolari e, nei casi più accentuati, meccanismi simili al colpo di frusta. Il problema non riguarda soltanto il fastidio cervicale. Un collo costretto in posizione rigida o innaturale può infatti ostacolare la normale circolazione sanguigna e peggiorare la qualità del sonno.

Il collo troppo inclinato riduce l’ossigenazione

Un’altra postura frequente durante i viaggi è quella con la testa completamente reclinata all’indietro. Succede spesso sui sedili degli aerei o durante i trasferimenti notturni in pullman. Questa posizione può favorire l’ostruzione parziale delle vie respiratorie e ridurre il corretto apporto di ossigeno all’organismo. Una respirazione meno efficace comporta inevitabilmente anche un sonno più frammentato e meno rigenerante. Secondo le indicazioni riportate da MedlinePlus, le difficoltà respiratorie durante il sonno possono incidere direttamente sulla qualità del riposo e sulla lucidità mentale al risveglio.

Il collo troppo inclinato può favorire l’ostruzione parziale delle vie respiratorie e ridurre il corretto apporto di ossigeno all’organismo

Dormire proni non è la soluzione migliore

Anche dormire a pancia in giù, soprattutto in spazi ristretti come sedili o poltrone reclinabili, può creare problemi posturali. In questa posizione il collo resta costretto a ruotare continuamente per permettere la respirazione, aumentando la tensione sulla colonna vertebrale. Il risultato è spesso un sonno discontinuo, caratterizzato da frequenti risvegli e da una sensazione di stanchezza persistente una volta arrivati a destinazione. Nel turismo contemporaneo, dove i trasferimenti lunghi sono sempre più frequenti, la qualità del riposo durante il viaggio sta diventando un tema centrale anche per il benessere generale del viaggiatore.

I piccoli accorgimenti che possono migliorare il riposo

Gli esperti consigliano alcune soluzioni semplici ma efficaci per limitare i rischi legati al sonno durante gli spostamenti. Il classico cuscino da collo, spesso sottovalutato, aiuta a mantenere una posizione più stabile della testa e a evitare l’iperestensione cervicale. Anche reclinare leggermente il sedile, quando possibile, può migliorare la respirazione e favorire una distribuzione più equilibrata del peso corporeo. Un altro aspetto importante riguarda la circolazione. Durante viaggi lunghi, piccoli movimenti di collo e spalle aiutano a mantenere attivo il flusso sanguigno e a ridurre la rigidità muscolare.

Viaggiare bene significa anche riposare bene

La crescita del turismo internazionale ha modificato profondamente il modo di vivere gli spostamenti. Oggi molte persone trascorrono ore in aereo o affrontano trasferimenti intercontinentali con frequenza sempre maggiore. In questo contesto, il sonno in viaggio non può più essere considerato soltanto un dettaglio marginale. Riposare male durante uno spostamento non significa soltanto arrivare stanchi: può incidere sull’equilibrio fisico, sulla concentrazione e sul benessere generale nei giorni successivi.