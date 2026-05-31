Dalle banane allo zenzero: cosa mangiare per affrontare lunghi viaggi in auto

Con il ponte del 2 giugno e l’avvicinarsi dell’inizio della stagione estiva aumentano gli spostamenti in auto verso mare, laghi, montagne e città d’arte. Per molti il viaggio rappresenta già parte della vacanza, ma per chi soffre di mal d’auto anche poche ore in macchina possono trasformarsi in un’esperienza poco piacevole. Nausea, senso di pesantezza e vertigini tendono infatti a comparire soprattutto nei tragitti lunghi, nel traffico o sulle strade ricche di curve. Alcuni accorgimenti legati all’alimentazione e alle abitudini prima della partenza possono però aiutare a rendere il viaggio più gestibile.

Durante un viaggio in auto è importante idratarsi

Bere acqua prima e durante il viaggio

Uno degli aspetti più trascurati riguarda l’idratazione. Bere acqua con regolarità prima della partenza e durante il tragitto aiuta a mantenere l’organismo in equilibrio e può contribuire a ridurre la sensazione di nausea. Meglio invece limitare bibite troppo zuccherate o gassate, che possono aumentare gonfiore e fastidi digestivi, soprattutto durante le ore trascorse seduti in auto.

Snack leggeri e pasti semplici prima di partire

Anche la scelta di cosa mangiare prima del viaggio incide sul benessere durante gli spostamenti. Saltare completamente il pasto può peggiorare il malessere, ma allo stesso tempo è consigliabile evitare piatti troppo elaborati. Frutta fresca, yogurt naturale, pane tostato o piccoli snack leggeri risultano generalmente più adatti rispetto a fritti, panini molto conditi o pasti abbondanti. Banane e mele, ad esempio, sono spesso tollerate meglio perché facili da digerire e pratiche da portare con sé.

La banana è un'ottima scelta per un viaggio in auto perché è pratica e leggera

Cibi grassi e alcolici possono aumentare il disagio

Prima di affrontare diverse ore in auto è preferibile limitare alimenti ricchi di grassi, salse e bevande alcoliche. Anche l’eccesso di caffè o bevande energetiche può accentuare agitazione e fastidio gastrico. I cibi molto pesanti rallentano infatti la digestione e possono aumentare la sensazione di nausea durante il movimento del veicolo.

Lo zenzero resta uno dei rimedi più utilizzati

Tra i rimedi naturali più diffusi contro il mal d’auto continua a esserci lo zenzero, utilizzato sotto forma di tisana, caramelle oppure integratori specifici. Molti lo assumono circa mezz’ora prima della partenza per sfruttarne l’effetto sul sistema digestivo e sulla sensazione di nausea. Anche nelle cucine professionali e nel mondo Horeca, lo zenzero è sempre più presente in bevande fresche, estratti e preparazioni leggere legate al benessere.

Pause frequenti e aria aperta durante il tragitto

Oltre all’alimentazione, anche il ritmo del viaggio ha la sua importanza. Fermarsi ogni tanto per camminare qualche minuto e prendere aria può aiutare a ridurre il senso di malessere. Durante le soste è utile muoversi, fare qualche passo e evitare di restare troppo tempo chiusi in auto, soprattutto nelle giornate più calde che accompagnano le prime partenze estive.