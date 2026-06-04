Zucchine, tutti i benefici di un ortaggio leggero e ricco di nutrienti

Presenti sulle tavole italiane per gran parte dell’anno ma particolarmente legate alla stagione calda, le zucchine continuano a essere tra gli ortaggi più consumati grazie alla loro versatilità in cucina e al profilo nutrizionale equilibrato. Apprezzate da adulti e bambini, trovano spazio in preparazioni semplici e complesse, dagli antipasti ai piatti unici, mantenendo sempre una reputazione di alimento leggero e facilmente digeribile.

Poche calorie e molti benefici: le proprietà delle zucchine

Le zucchine appartengono alla specie Cucurbita pepo, la stessa famiglia botanica di zucche e cetrioli. Originarie dell’America Centrale e del Messico, si sono diffuse nel tempo in tutto il bacino mediterraneo fino a diventare una presenza stabile nell’agricoltura italiana. Oggi ne esistono numerose varietà, caratterizzate da forme, dimensioni e colori differenti. Accanto alle più comuni zucchine verdi trovano spazio anche quelle gialle, particolarmente interessanti dal punto di vista nutrizionale per il contenuto di carotenoidi.

Le proprietà nutrizionali delle zucchine

Uno degli aspetti che contribuiscono al successo delle zucchine è il loro contenuto energetico particolarmente contenuto. Cento grammi di prodotto apportano circa 15 calorie, rendendole adatte a diversi modelli alimentari. La loro composizione è caratterizzata soprattutto da acqua, fibre e una buona presenza di vitamine e sali minerali. Tra questi spiccano potassio, magnesio, fosforo e calcio, mentre sul fronte vitaminico risultano presenti vitamina C, vitamina A, vitamina K, folati e diverse vitamine del gruppo B. Secondo i dati riportati da Humanitas Salute, 100 grammi di zucchine crude apportano circa 15 calorie. Il profilo nutrizionale evidenzia una prevalenza di acqua, fibre e micronutrienti:

Carboidrati: 3,11 g

3,11 g Proteine: 1,21 g

1,21 g Fibre: 1 g

1 g Grassi: 0,32 g

Tra i sali minerali e le vitamine contenuti:

Potassio: 261 mg

261 mg Fosforo: 38 mg

38 mg Magnesio: 18 mg

18 mg Calcio: 16 mg

16 mg Ferro: 0,37 mg

0,37 mg Vitamina A: 200 UI

200 UI Vitamina C: 17,9 mg

17,9 mg Folati: 24 µg

24 µg Vitamina K: 4,3 µg

Sono inoltre presenti vitamina E, vitamine del gruppo B e carotenoidi con azione antiossidante.

Zucchine, i benefici per la salute

Secondo quanto evidenziato da Humanitas Salute, il consumo di zucchine può contribuire al benessere generale grazie alla presenza di fibre e sostanze antiossidanti. Le fibre favoriscono la regolarità intestinale e possono contribuire al controllo dei livelli di glucosio e colesterolo nel sangue. Allo stesso tempo, composti come beta-carotene, luteina e zeaxantina aiutano a contrastare l’azione dei radicali liberi. Particolarmente interessante è anche l’apporto di potassio, minerale coinvolto nel corretto funzionamento dell’apparato cardiovascolare e nella regolazione della pressione arteriosa.

Dalle fibre ai folati: cosa rende le zucchine un alimento così completo

Il basso contenuto calorico e l’elevata presenza di fibre rendono le zucchine ideali per favorire la regolarità intestinale e controllare i livelli di zucchero e colesterolo nel sangue. Tra i benefici principali segnalati da Humanitas Salute:

Effetto antiossidante grazie ai carotenoidi (luteina, zeaxantina, beta-carotene)

grazie ai carotenoidi (luteina, zeaxantina, beta-carotene) Supporto cardiovascolare grazie al potassio

grazie al potassio Sostegno al sistema immunitario con vitamina C e vitamina A

con vitamina C e vitamina A Importanza in gravidanza, grazie ai folati utili allo sviluppo del sistema nervoso del feto

Un aiuto anche durante la gravidanza

Le zucchine rappresentano una fonte di folati, nutrienti considerati importanti durante la gravidanza per il corretto sviluppo del sistema nervoso del feto. La presenza di vitamina C e vitamina A contribuisce inoltre al normale funzionamento del sistema immunitario, rendendo questo ortaggio un alleato prezioso all’interno di una dieta varia ed equilibrata.

Nessuna controindicazione particolare

Dal punto di vista della sicurezza alimentare, non sono segnalate particolari controindicazioni legate al consumo delle zucchine né interazioni rilevanti con farmaci. Come per qualsiasi alimento, in presenza di patologie specifiche o terapie farmacologiche continuative è comunque consigliabile confrontarsi con il proprio medico o con uno specialista della nutrizione per valutare eventuali esigenze individuali. Leggere, disponibili per molti mesi dell’anno e facilmente adattabili a numerose ricette, le zucchine confermano così il loro ruolo di protagonista discreta della cucina italiana, capace di coniugare semplicità, gusto e valore nutrizionale.