Ribes rosso: proprietà, benefici, valori nutrizionali e usi in cucina

Con l’inizio di giugno prende il via anche la stagione del ribes rosso, uno dei piccoli frutti più caratteristici del periodo che accompagnerà i consumatori fino a settembre. Presente sui banchi dei mercati e nei reparti ortofrutta per tutta l’estate, si distingue per il suo sapore fresco e leggermente acidulo, ma anche per le proprietà nutrizionali che lo rendono interessante dal punto di vista della salute. Ricco di vitamina C, fibre e sali minerali, il ribes rosso trova spazio sia nelle preparazioni dolci sia in quelle salate, confermandosi un ingrediente versatile e sempre più apprezzato in cucina.

Piccolo, acidulo e ricco di vitamina C: perché scegliere il ribes rosso

La storia del ribes rosso

Il ribes rosso è il frutto del Ribes rubrum, specie appartenente alla famiglia delle Grossulariaceae, nota in passato anche come Saxifragaceae. La pianta predilige ambienti freschi e umidi e cresce spontaneamente nei boschi delle aree collinari e montane europee. Nel corso dei secoli è stata progressivamente selezionata e coltivata, fino a diffondersi anche in molte zone d’Italia grazie alla sua capacità di adattarsi a condizioni climatiche differenti. Accanto al ribes rosso esistono altre specie, tra cui il ribes nero (Ribes nigrum), mentre alcune varietà del Ribes rubrum producono bacche bianche o giallastre. Oggi viene coltivato principalmente per il consumo alimentare, ma in passato trovava spazio anche nella tradizione popolare grazie alle proprietà che gli venivano attribuite e al suo utilizzo in preparazioni casalinghe come conserve, sciroppi e gelatine.

Proprietà nutrizionali: poche calorie e tanta vitamina C

Uno degli aspetti più interessanti del ribes rosso riguarda il suo profilo nutrizionale. Cento grammi di prodotto, come riferito dagli esperti di Humanitas Salute, apportano appena 28 calorie e sono costituiti in larga parte da acqua, caratteristica che contribuisce alla sensazione di freschezza tipica di questo frutto. Nel dettaglio, 100 grammi di ribes rosso contengono:

77,4 g di acqua

6,6 g di zuccheri solubili

3,6 g di fibre

0,9 g di proteine

La ripartizione energetica è composta per l’87% da carboidrati e per il restante 13% da proteine. Sul fronte di vitamine e minerali, 100 grammi di ribes rosso apportano:

200 mg di vitamina C

370 mg di potassio

60 mg di calcio

43 mg di fosforo

3 mg di sodio

1,3 mg di ferro

0,3 mg di niacina

0,06 mg di riboflavina

0,03 mg di tiamina

17 µg di vitamina A (retinolo equivalente)

Si tratta quindi di un frutto che, a fronte di un apporto calorico contenuto, garantisce una buona presenza di micronutrienti utili per il corretto funzionamento dell’organismo.

Benefici e controindicazioni

Il ribes rosso contribuisce all’apporto quotidiano di vitamine e sali minerali ed è una buona fonte di fibre, sostanze che favoriscono il regolare funzionamento dell’intestino e possono aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Nel corso degli anni, i frutti del Ribes rubrum sono stati consigliati come supporto in caso di inappetenza, reumatismi, gotta, febbre e infezioni delle vie respiratorie superiori. A essi vengono inoltre attribuite proprietà depurative, diuretiche, digestive, lassative, antinfiammatorie, rimineralizzanti, toniche e antibatteriche.

Il ribes rosso è ricco di vitamina C, fibre e minerali

Per quanto riguarda le controindicazioni, al momento non risultano particolari interazioni tra il ribes rosso e farmaci o altre sostanze. È tuttavia noto che una specie strettamente imparentata, il ribes nero (Ribes nigrum), può interagire con alcuni farmaci antinfiammatori non steroidei. In presenza di terapie farmacologiche specifiche è quindi consigliabile rivolgersi al proprio medico per un parere. Come per molti altri alimenti, inoltre, non si possono escludere reazioni allergiche nei soggetti sensibili ai componenti del frutto.

Come utilizzare il ribes rosso in cucina

La naturale acidità del ribes rosso lo rende particolarmente versatile ai fornelli. L’utilizzo più comune resta quello nelle preparazioni dolci, dove viene impiegato per realizzare crostate, torte, cheesecake, mousse, gelati, sorbetti e macedonie. La presenza di pectina naturale lo rende inoltre ideale per confetture, gelatine e sciroppi. Accanto agli impieghi tradizionali, negli ultimi anni il ribes rosso ha trovato spazio anche nella cucina salata. Le sue note fresche si sposano bene con formaggi freschi ed erborinati, mentre le salse a base di ribes vengono spesso abbinate a carni bianche, selvaggina e anatra. Non mancano poi gli utilizzi nelle insalate estive, dove le bacche aggiungono una componente acida capace di dare equilibrio all’insieme.