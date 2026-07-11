Alimenti ultra-processati sotto osservazione: possono ridurre la fertilità

Quando si parla di alimenti ultra-processati, il dibattito si concentra quasi sempre sul loro legame con obesità, diabete e patologie cardiovascolari. La ricerca scientifica, tuttavia, sta ampliando il campo di osservazione, evidenziando come una dieta ricca di prodotti industriali possa avere conseguenze anche sulla salute riproduttiva e sulle prime fasi della gravidanza. È quanto emerge da una serie di studi richiamati da Coldiretti in occasione dell'iniziativa "Campagna Amica per la salute", promossa insieme a Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, che ha portato i mercati contadini in oltre settanta ospedali italiani per sensibilizzare cittadini e pazienti sull'importanza di un'alimentazione equilibrata.

Gli ultra-processati non pesano solo sulla salute: gli studi accendono i riflettori sulla fertilità

La qualità del liquido seminale tra gli aspetti osservati dalla ricerca

Tra gli elementi che stanno attirando maggiore attenzione vi è il possibile rapporto tra il consumo abituale di junk food e la fertilità maschile.Secondo le ricerche citate, un'elevata presenza di alimenti ultra-processati nella dieta è associata a una riduzione della qualità del liquido seminale, con effetti sulla concentrazione e sulla motilità degli spermatozoi, soprattutto nei giovani uomini. Le indagini richiamano inoltre un possibile collegamento tra il consumo frequente di questi prodotti e una crescita embrionale più lenta, oltre a un minore volume del sacco vitellino durante il primo trimestre di gravidanza, un parametro preso in considerazione per valutare il corretto sviluppo delle prime fasi gestazionali.

Il microbiota intestinale al centro dell'equilibrio dell'organismo

Uno dei principali elementi che accomuna gli effetti osservati è il microbiota intestinale, l'insieme dei circa 38 trilioni di microrganismi che popolano l'intestino umano. Secondo l'analisi della Fondazione Aletheia, questo ecosistema svolge un ruolo determinante nella regolazione del sistema immunitario, del metabolismo, dei processi infiammatori e persino nella comunicazione tra intestino e cervello. Quando il microbiota perde il proprio equilibrio si sviluppa una condizione definita disbiosi, che favorisce un'infiammazione cronica di basso grado. La comunità scientifica considera questo stato uno dei meccanismi biologici coinvolti nello sviluppo di numerose patologie croniche, comprese le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, alcune forme tumorali e diverse malattie neurodegenerative.

Anche il microbiota intestinale avrebbe effetti negativi dall'assunzione di cibi ultra-processati

Additivi, emulsionanti e conservanti sotto la lente

L'attenzione della ricerca si concentra non soltanto sull'apporto calorico di questi prodotti, ma anche sul loro livello di trasformazione industriale. Gli alimenti ultra-processati, infatti, contengono spesso additivi, emulsionanti, conservanti e dolcificanti artificiali, ingredienti che secondo numerosi studi possono modificare la composizione del microbiota intestinale. Tra i lavori più significativi figura una meta-analisi pubblicata sul BMJ nel 2024, che ha preso in esame quasi 10 milioni di persone.

I risultati hanno associato un consumo elevato di alimenti ultra-processati a un aumento del 50% della mortalità cardiovascolare e a un incremento del 40% del rischio di sviluppare diabete di tipo 2. Uno degli aspetti evidenziati dagli autori riguarda il fatto che tali associazioni sembrano dipendere non soltanto dal contenuto di zuccheri, grassi o calorie, ma anche dalla presenza degli ingredienti utilizzati nei processi industriali di trasformazione.

Gli energy drink tra i prodotti maggiormente osservati

Tra gli alimenti e le bevande che suscitano particolare interesse figurano anche gli energy drink. L'elevata concentrazione di caffeina, zuccheri e taurina può favorire, secondo gli studi richiamati, fenomeni di dipendenza, alterazioni del ritmo sonno-veglia, episodi di tachicardia e aumento della pressione arteriosa, soprattutto in caso di consumo abituale o eccessivo.

Gli energy drink sono sotto attenta osservazione per i possibili impatti sulla salute

La qualità della dieta resta uno dei principali strumenti di prevenzione

Le evidenze scientifiche disponibili confermano come la qualità complessiva dell'alimentazione rappresenti uno degli elementi più rilevanti per la tutela della salute. Ridurre il consumo di alimenti ultra-processati e privilegiare prodotti freschi, stagionali e poco trasformati continua a essere una delle indicazioni condivise dalle principali linee guida nutrizionali. Una scelta che non riguarda soltanto la prevenzione delle malattie croniche, ma che potrebbe incidere anche su aspetti dell'organismo oggi sempre più al centro dell'interesse scientifico, come il benessere del microbiota intestinale e la salute riproduttiva.