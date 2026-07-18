Premiare chi adotta uno stile di vita più attivo potrebbe diventare uno strumento di prevenzione anche in Italia. A rilanciare il tema è Maurizio De Luca, presidente della Sicob (Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche), commentando l'iniziativa avviata dal Servizio sanitario inglese, che riconosce premi ai cittadini in grado di dimostrare, attraverso un'app dedicata, di camminare almeno trenta minuti al giorno. Secondo De Luca, si tratta di un esempio concreto di come sia possibile promuovere la prevenzione utilizzando strumenti semplici, facilmente accessibili e capaci di coinvolgere un numero sempre più ampio di persone.

In Inghilterra si incentiva l'attività fisica attraverso premi e ricompense

La prevenzione parte dalle abitudini quotidiane

«Camminare almeno 30 minuti al giorno è un gesto alla portata della maggior parte delle persone, ma con un impatto significativo sulla salute metabolica e cardiovascolare», osserva il presidente della Sicob. L'obiettivo, sottolinea, è favorire un cambiamento delle abitudini quotidiane attraverso iniziative che rendano l'attività fisica parte integrante della vita di tutti i giorni, contribuendo a contrastare la diffusione della sedentarietà e dell'obesità.

La proposta: programmi simili anche in Italia

Per la Società scientifica sarebbe auspicabile sviluppare anche nel nostro Paese programmi capaci di incentivare concretamente gli stili di vita attivi. «Come Sicob auspichiamo che anche in Italia si sviluppino programmi analoghi, capaci di incentivare stili di vita attivi e contrastare la crescente diffusione di obesità e sedentarietà», afferma De Luca. Secondo la società scientifica, strumenti di questo tipo potrebbero integrare le politiche di prevenzione, affiancando gli interventi sanitari rivolti ai pazienti con obesità.

Anche in Italia vengono proposti incentivi per chi fa attività fisica

Attività fisica e cure devono procedere insieme