“Questo non lo mangio”: perché 8 bambini su 10 rifiutano i cibi nuovi

L’estate porta con sé viaggi, vacanze, momenti in famiglia e nuove esperienze anche a tavola. È un periodo in cui bambini e bambine possono entrare più facilmente in contatto con ingredienti diversi, ricette provenienti da altri Paesi e abitudini alimentari nuove. Eppure, davanti a un alimento mai visto prima, la risposta più frequente può essere un deciso: “Questo non lo mangio”.

Il rifiuto iniziale di un nuovo alimento è frequente nei bambini: l’esposizione graduale aiuta a sviluppare maggiore familiarità con nuovi sapori

Un comportamento legato alla neofobia alimentare, una fase dello sviluppo infantile caratterizzata dalla diffidenza verso cibi nuovi o poco familiari. Secondo una ricerca del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), l’85,4% dei bambini presenta un livello intermedio o alto di neofobia alimentare. Lo studio evidenzia inoltre un’associazione tra questa condizione e una minore adesione alla dieta mediterranea, con un maggiore rifiuto di alimenti come verdura, frutta e legumi.

Neofobia alimentare nei bambini: perché i cibi nuovi vengono rifiutati

Il rifiuto iniziale di un alimento sconosciuto è un comportamento comune durante l’infanzia e non rappresenta necessariamente un problema. La difficoltà maggiore per molte famiglie è trovare il modo corretto per accompagnare i bambini verso una maggiore apertura alimentare. La pressione o l’obbligo all’assaggio possono trasformare il momento del pasto in una fonte di tensione. Al contrario, un approccio basato su curiosità, gradualità e coinvolgimento può aiutare i più piccoli a sviluppare un rapporto più positivo con il cibo. L’estate, grazie ai ritmi più rilassati e alle occasioni di convivialità, rappresenta un momento favorevole per sperimentare nuove ricette, raccontare l’origine degli ingredienti e trasformare il pasto in un’esperienza di scoperta.

Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti favorisce curiosità e maggiore apertura verso nuovi ingredienti

Educazione alimentare: la ricerca che mostra il ruolo di Nutripiatto

L’importanza dell’educazione alimentare nei bambini è confermata anche dalla ricerca scientifica. Uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports dai ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, condotto su circa 800 bambini italiani tra i 6 e i 10 anni, ha evidenziato come un percorso educativo basato su Nutripiatto sia associato a un miglioramento delle abitudini alimentari. Dopo due mesi di percorso, i bambini coinvolti hanno aumentato il consumo di verdure, cereali integrali e acqua, riducendo contemporaneamente le porzioni di carne e i comportamenti sedentari. In alcune regioni coinvolte nello studio, fino all’83% dei bambini ha incrementato il consumo di verdure. Il risultato evidenzia il valore di strumenti semplici e pratici capaci di coinvolgere tutta la famiglia nella costruzione di abitudini alimentari più equilibrate.

Nutripiatto Senza Confini accompagna le famiglie nella composizione di pasti equilibrati ispirati a culture alimentari diverse

Il consiglio degli esperti: come aiutare i bambini ad accettare nuovi alimenti

“La neofobia alimentare può essere una fase normale dello sviluppo e non deve preoccupare le famiglie. Non va affrontata con imposizioni, ma accompagnata con pazienza, curiosità e continuità. Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti, proporre più volte gli stessi alimenti e creare un clima sereno a tavola aiuta a costruire un rapporto positivo con il cibo. Educare il gusto significa anche educare alla curiosità e all'apertura verso ciò che è nuovo” commenta la Prof.ssa Laura De Gara, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Nutripiatto Senza Confini: un percorso per scoprire ingredienti da tutto il mondo

Da questi presupposti nasce Nutripiatto Senza Confini, l’evoluzione del progetto Nutripiatto: uno strumento pratico, intuitivo e colorato dedicato all’educazione alimentare dei bambini. Il modello aiuta le famiglie a comporre pasti equilibrati, unendo i principi della dieta mediterranea con ingredienti e ricette provenienti da diverse culture alimentari. L’obiettivo è offrire un supporto semplice e inclusivo, capace di adattarsi alle abitudini delle famiglie e valorizzare la varietà presente nelle tavole italiane.

La convivialità aiuta a creare un rapporto positivo con il cibo e a vivere la tavola come momento di scoperta

Spiega la professoressa De Gara: «In un'Italia sempre più multiculturale, Nutripiatto Senza Confini nasce per valorizzare le diverse tradizioni alimentari presenti nelle famiglie, dimostrando che equilibrio nutrizionale e identità culturale possono convivere nello stesso piatto. L'obiettivo non è cambiare le abitudini alimentari, ma offrire un modello semplice, equilibrato e inclusivo, capace di adattarsi a culture e stili alimentari diversi».

Dal cous cous ai noodles: nuovi sapori per educare il gusto dei bambini

Con Nutripiatto Senza Confini, ogni ricetta diventa un’occasione per avvicinare i bambini a ingredienti differenti mantenendo l’equilibrio nutrizionale. Dal cous cous ai noodles, dalla quinoa al tofu, fino a ingredienti come pak choi e miglio, la scoperta di nuovi alimenti permette di conoscere sapori diversi e, allo stesso tempo, avvicinarsi alle storie e alle culture da cui provengono. Un nuovo ingrediente non è soltanto un elemento da assaggiare, ma può diventare uno strumento per stimolare curiosità, dialogo e apertura verso il mondo.

5 consigli per aiutare i bambini a scoprire nuovi sapori Proporre più volte un alimento nuovo , senza obbligare il bambino ad assaggiarlo. La familiarità aumenta con il tempo.

, senza obbligare il bambino ad assaggiarlo. La familiarità aumenta con il tempo. Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti , perché cucinare insieme può favorire curiosità e disponibilità verso nuovi alimenti.

, perché cucinare insieme può favorire curiosità e disponibilità verso nuovi alimenti. Dare il buon esempio a tavola , perché i più piccoli osservano e imitano i comportamenti degli adulti.

, perché i più piccoli osservano e imitano i comportamenti degli adulti. Raccontare la storia degli ingredienti , spiegando da dove arrivano e perché fanno parte di determinate cucine.

, spiegando da dove arrivano e perché fanno parte di determinate cucine. Creare un momento sereno e condiviso, trasformando il pasto in un’esperienza positiva fatta di dialogo e scoperta.

5 consigli per aiutare i bambini a scoprire nuovi sapori Proporre più volte un alimento nuovo, senza obbligare il bambino ad assaggiarlo. La familiarità aumenta con il tempo. Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti, perché cucinare insieme può favorire curiosità e disponibilità verso nuovi alimenti. Dare il buon esempio a tavola, perché i più piccoli osservano e imitano i comportamenti degli adulti. Raccontare la storia degli ingredienti, spiegando da dove arrivano e perché fanno parte di determinate cucine. Creare un momento sereno e condiviso, trasformando il pasto in un’esperienza positiva fatta di dialogo e scoperta.