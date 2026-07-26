L'arrivo in una destinazione distante migliaia di chilometri comporta spesso sonnolenza, difficoltà di concentrazione e una generale sensazione di affaticamento. Il cosiddetto jet lag è una condizione ben conosciuta da chi affronta voli intercontinentali, ma negli ultimi anni l'attenzione della comunità scientifica si è concentrata anche su un altro possibile effetto del cambio di fuso orario: l'impatto sul microbiota intestinale. Una revisione della letteratura scientifica pubblicata sulla rivista Nutrients dai ricercatori della Medical University of Wrocław, in Polonia, analizza il fenomeno definito gut jet lag, ovvero la temporanea alterazione dell'equilibrio tra il ritmo biologico dell'organismo e quello della flora batterica intestinale.

Il cambio di fuso orario può influenzare non solo il sonno, ma anche l'equilibrio del microbiota intestinale

Cos'è il gut jet lag e perché interessa il microbiota

L'organismo umano è regolato dal ritmo circadiano, un sistema biologico che coordina numerose funzioni, dal sonno alla produzione di ormoni, fino al metabolismo. Anche il microbiota intestinale, composto da miliardi di microrganismi, segue cicli quotidiani influenzati dall'alternanza tra luce e buio, dagli orari dei pasti e dalle abitudini quotidiane. Quando si attraversano rapidamente diversi fusi orari, questi meccanismi possono temporaneamente perdere la loro sincronizzazione. Il cambiamento improvviso degli orari del sonno, dell'alimentazione e dell'esposizione alla luce naturale rappresenta infatti uno stress per l'organismo che può riflettersi anche sull'attività del microbiota. Secondo gli autori della revisione, questa condizione potrebbe contribuire alla comparsa di alcuni disturbi gastrointestinali frequentemente segnalati dopo un lungo viaggio.

Attraversare più fusi orari altera temporaneamente il ritmo circadiano dell'organismo

I sintomi più comuni dopo un volo intercontinentale

Il gut jet lag non è ancora una diagnosi clinica, ma un concetto utilizzato dalla ricerca per descrivere una possibile alterazione temporanea dell'equilibrio intestinale.

Tra i sintomi più frequentemente osservati figurano: gonfiore addominale ;

; stitichezza ;

; digestione rallentata;

senso di pesantezza;

alterazioni dell'appetito;

riduzione dei livelli di energia.

Tra i sintomi più frequentemente osservati figurano: gonfiore addominale; stitichezza; digestione rallentata; senso di pesantezza; alterazioni dell'appetito; riduzione dei livelli di energia.

Il ruolo del microbiota nella salute dell'organismo

Questi disturbi non dipendono necessariamente dal cibo consumato durante il viaggio. Anche la modifica improvvisa dei ritmi biologici può influenzare la motilità intestinale e il funzionamento dell'apparato digerente. Il microbiota intestinale svolge numerose funzioni essenziali. Oltre a favorire la digestione, contribuisce all'equilibrio del sistema immunitario e partecipa alla produzione degli acidi grassi a catena corta, sostanze considerate importanti per la salute dell'intestino e per il metabolismo. La revisione evidenzia come una temporanea alterazione del microbiota possa ridurre la produzione di questi metaboliti, con possibili effetti sulla barriera intestinale e sui processi infiammatori. Si tratta tuttavia di meccanismi ancora oggetto di studio e che richiedono ulteriori conferme scientifiche.

Alimentazione regolare e corretta idratazione possono favorire l'adattamento dell'organismo dopo un lungo viaggio

Come ridurre gli effetti del gut jet lag

Pur sottolineando che le evidenze disponibili sono ancora limitate, gli autori indicano alcune strategie che potrebbero facilitare l'adattamento dell'organismo al nuovo fuso orario.

Tra le principali: anticipare gradualmente gli orari del sonno nei giorni precedenti alla partenza;

esporsi alla luce naturale seguendo fin da subito il ritmo della destinazione;

seguendo fin da subito il ritmo della destinazione; mantenere una corretta idratazione durante il viaggio;

durante il viaggio; consumare i pasti secondo gli orari locali, evitando di mangiare durante quella che corrisponderebbe alla notte biologica del luogo di partenza;

seguire un'alimentazione equilibrata ricca di fibre, utile anche per sostenere il microbiota.

Tra le principali: anticipare gradualmente gli orari del sonno nei giorni precedenti alla partenza; esporsi alla luce naturale seguendo fin da subito il ritmo della destinazione; mantenere una corretta idratazione durante il viaggio; consumare i pasti secondo gli orari locali, evitando di mangiare durante quella che corrisponderebbe alla notte biologica del luogo di partenza; seguire un'alimentazione equilibrata ricca di fibre, utile anche per sostenere il microbiota.

Una ricerca ancora in evoluzione

La revisione cita inoltre il possibile ruolo di probiotici, prebiotici, simbiotici e melatonina, precisando però che il loro utilizzo dovrebbe essere valutato caso per caso e, quando necessario, con il supporto del medico. Gli autori sottolineano che il gut jet lag rappresenta un ambito di ricerca relativamente recente. La pubblicazione si basa su una revisione narrativa degli studi disponibili e non su una sperimentazione clinica, motivo per cui non è ancora possibile formulare raccomandazioni definitive. L'interesse della comunità scientifica riguarda anche categorie particolarmente esposte ai cambiamenti di fuso orario, come il personale di volo, gli atleti impegnati in competizioni internazionali e i lavoratori turnisti, nei quali l'alterazione dei ritmi circadiani potrebbe avere effetti più marcati nel lungo periodo.

Esporsi alla luce naturale secondo il nuovo orario locale è una delle strategie suggerite per ridurre gli effetti del jet lag