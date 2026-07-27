La crononutrizione è la branca della biochimica che analizza come il ritmo circadiano - l'orologio biologico di 24 ore regolato dal nucleo soprachiasmatico - influenzi l'assimilazione dei nutrienti. Come dimostrato dalle ricerche condotte da Satchidananda Panda e dal suo team al Salk Institute for Biological Studies sui modelli di Time-Restricted Feeding, l'organismo umano è biologicamente programmato per metabolizzare la quota principale del carico calorico durante la prima metà della giornata, mentre la secrezione enzimatica, la motilità gastrica e la gestione della glicemia calano progressivamente verso sera.