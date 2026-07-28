ORTAGGIO ESTIVO
Peperone dolce: cosa contiene e quali benefici può avere per la salute
Ortaggio estivo ricco di acqua, vitamina C, carotenoidi e potassio, contribuisce al funzionamento delle difese immunitarie e alla protezione di pelle, vista, ossa, vasi sanguigni e sistema cardiovascolare
Con appena 25 calorie ogni 100 grammi, molta acqua, fibre, vitamine e sali minerali, il peperone dolce è uno degli ortaggi simbolo dell’estate. Rosso, giallo o verde a seconda della varietà e del grado di maturazione, arriva sulle tavole italiane soprattutto da giugno a ottobre e si distingue per il contenuto di vitamina C, carotenoidi e altre sostanze antiossidanti. Appartiene alla specie Capsicum annuum, la stessa che comprende diverse tipologie di peperone, ed è coltivato ormai in molte regioni del mondo.
Che cos’è il peperone dolce
Come anticipato, il peperone dolce è il frutto di piante appartenenti alla specie Capsicum annuum, classificata nella famiglia delle Solanaceae. Originario del Centro America, è arrivato nel resto del mondo grazie ai conquistatori spagnoli e portoghesi, per poi diffondersi in numerosi Paesi e diventare un ingrediente comune in molte cucine. In Italia il suo periodo di raccolta va da giugno a ottobre. È dunque nei mesi estivi e all’inizio dell’autunno che i peperoni raggiungono la piena stagionalità, entrando in numerose preparazioni, sia crudi sia cotti.
Proprietà nutrizionali e calorie
Dal punto di vista nutrizionale, come spiegano gli esperti di Humanitas Salute, il peperone dolce è composto in gran parte da acqua e presenta un apporto calorico contenuto. Cento grammi di prodotto crudo forniscono circa 25 calorie, ripartite nel modo seguente:
- 72% carboidrati
- 16% proteine
- 12% lipidi
Prendendo come riferimento 100 grammi di peperone rosso crudo, la composizione comprende:
- 92,21 g di acqua
- 6,03 g di carboidrati
- 2,1 g di fibre
- 0,99 g di proteine
- 0,30 g di lipidi, di cui 0,027 g di grassi saturi, 0,004 g di grassi monoinsaturi e 0,070 g di grassi polinsaturi
- 3.131 UI di vitamina A
- 127,7 mg di vitamina C
- 1,58 mg di vitamina E
- 0,979 mg di niacina
- 0,291 mg di piridossina
- 0,085 mg di riboflavina
- 0,054 mg di tiamina
- 46 µg di folati
- 4,9 µg di vitamina K
- 211 mg di potassio
- 26 mg di fosforo
- 12 mg di magnesio
- 7 mg di calcio
- 4 mg di sodio
- 0,43 mg di ferro
- 0,25 mg di zinco
- 0,112 mg di manganese
- 0,017 mg di rame
- 0,1 µg di selenio
A completare il profilo nutrizionale ci sono alfa e beta-carotene, beta-criptoxantina, luteina e zeaxantina. Si tratta di sostanze che, insieme alle vitamine e ai minerali presenti, contribuiscono all’azione antiossidante associata al consumo di questo ortaggio.
I possibili benefici per la salute
Il peperone dolce permette innanzitutto di assumere diversi antiossidanti. Manganese e selenio agiscono come cofattori di enzimi coinvolti nella protezione dallo stress ossidativo, mentre la vitamina A contribuisce alla salute della pelle, delle mucose e della vista. A queste sostanze si aggiungono la vitamina E e soprattutto la vitamina C, presente in quantità rilevanti nel peperone rosso crudo e legata al normale funzionamento delle difese immunitarie.
La vitamina C interviene inoltre nella sintesi del collagene, con un ruolo nella salute della pelle, dei vasi sanguigni, delle ossa e di altri organi e tessuti. Le vitamine del gruppo B partecipano invece al metabolismo; i folati, in particolare, favoriscono il corretto sviluppo del sistema nervoso durante la gestazione. Il potassio, infine, contribuisce alla protezione della salute cardiovascolare.
Quando evitare il peperone dolce
Non sono note interazioni fra il consumo di peperone dolce e l’assunzione di farmaci o di altre sostanze. In presenza di dubbi o di particolari condizioni personali, resta comunque opportuno rivolgersi al proprio medico.