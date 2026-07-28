Con appena 25 calorie ogni 100 grammi, molta acqua, fibre, vitamine e sali minerali, il peperone dolce è uno degli ortaggi simbolo dell’estate. Rosso, giallo o verde a seconda della varietà e del grado di maturazione, arriva sulle tavole italiane soprattutto da giugno a ottobre e si distingue per il contenuto di vitamina C, carotenoidi e altre sostanze antiossidanti. Appartiene alla specie Capsicum annuum, la stessa che comprende diverse tipologie di peperone, ed è coltivato ormai in molte regioni del mondo.

Peperone dolce: proprietà, benefici, calorie e valori nutrizionali

Che cos’è il peperone dolce

Come anticipato, il peperone dolce è il frutto di piante appartenenti alla specie Capsicum annuum, classificata nella famiglia delle Solanaceae. Originario del Centro America, è arrivato nel resto del mondo grazie ai conquistatori spagnoli e portoghesi, per poi diffondersi in numerosi Paesi e diventare un ingrediente comune in molte cucine. In Italia il suo periodo di raccolta va da giugno a ottobre. È dunque nei mesi estivi e all’inizio dell’autunno che i peperoni raggiungono la piena stagionalità, entrando in numerose preparazioni, sia crudi sia cotti.

Proprietà nutrizionali e calorie

Dal punto di vista nutrizionale, come spiegano gli esperti di Humanitas Salute, il peperone dolce è composto in gran parte da acqua e presenta un apporto calorico contenuto. Cento grammi di prodotto crudo forniscono circa 25 calorie, ripartite nel modo seguente: 72% carboidrati

16% proteine

12% lipidi

Prendendo come riferimento 100 grammi di peperone rosso crudo, la composizione comprende: 92,21 g di acqua

6,03 g di carboidrati

2,1 g di fibre

0,99 g di proteine

0,30 g di lipidi, di cui 0,027 g di grassi saturi, 0,004 g di grassi monoinsaturi e 0,070 g di grassi polinsaturi

3.131 UI di vitamina A

127,7 mg di vitamina C

1,58 mg di vitamina E

0,979 mg di niacina

0,291 mg di piridossina

0,085 mg di riboflavina

0,054 mg di tiamina

46 µg di folati

4,9 µg di vitamina K

211 mg di potassio

26 mg di fosforo

12 mg di magnesio

7 mg di calcio

4 mg di sodio

0,43 mg di ferro

0,25 mg di zinco

0,112 mg di manganese

0,017 mg di rame

0,1 µg di selenio A completare il profilo nutrizionale ci sono alfa e beta-carotene, beta-criptoxantina, luteina e zeaxantina. Si tratta di sostanze che, insieme alle vitamine e ai minerali presenti, contribuiscono all’azione antiossidante associata al consumo di questo ortaggio.

I possibili benefici per la salute

Il peperone dolce permette innanzitutto di assumere diversi antiossidanti. Manganese e selenio agiscono come cofattori di enzimi coinvolti nella protezione dallo stress ossidativo, mentre la vitamina A contribuisce alla salute della pelle, delle mucose e della vista. A queste sostanze si aggiungono la vitamina E e soprattutto la vitamina C, presente in quantità rilevanti nel peperone rosso crudo e legata al normale funzionamento delle difese immunitarie.

Il peperone dolce è ricco di acqua, vitamina C, carotenoidi e potassio

La vitamina C interviene inoltre nella sintesi del collagene, con un ruolo nella salute della pelle, dei vasi sanguigni, delle ossa e di altri organi e tessuti. Le vitamine del gruppo B partecipano invece al metabolismo; i folati, in particolare, favoriscono il corretto sviluppo del sistema nervoso durante la gestazione. Il potassio, infine, contribuisce alla protezione della salute cardiovascolare.

Quando evitare il peperone dolce