Con il suo contenuto d'acqua che sfiora il 95% e appena 16 chilocalorie ogni 100 grammi , l' anguria è uno dei frutti simbolo dell'estate . Fresca, succosa e naturalmente dolce, viene scelta soprattutto nelle giornate più calde perché aiuta a reintegrare i liquidi e apporta vitamine, minerali e composti antiossidanti che contribuiscono a sostenere diverse funzioni dell'organismo. Dietro una semplice fetta di cocomero, però, c'è anche una storia lunga migliaia di anni, che parte dall'Africa e arriva fino alle tavole di tutto il mondo.

L'anguria ( Citrullus lanatus ) è originaria dell'Africa tropicale e meridionale , dove cresceva spontaneamente in forme molto diverse da quelle attuali. I primi frutti erano più piccoli , meno dolci e venivano apprezzati soprattutto per l'elevato contenuto d'acqua , una risorsa preziosa nelle regioni più aride. Le prime testimonianze della sua coltivazione risalgono a circa cinquemila anni fa nell'Antico Egitto . Semi di anguria sono stati ritrovati anche nella tomba di Tutankhamon , segno dell'importanza che questo frutto aveva già all'epoca.

Con il passare dei secoli la selezione delle varietà più dolci e succose ne ha modificato caratteristiche e sapore , favorendone la diffusione prima in Europa e infine nelle Americhe , dove trovò condizioni favorevoli alla coltivazione. Oggi si contano oltre 1.200 varietà , diverse per forma, dimensioni, colore della polpa e presenza dei semi. In Italia è conosciuta con nomi differenti a seconda delle regioni: anguria, cocomero o melone d'acqua. Al di là delle differenze tra una varietà e l'altra, resta però una caratteristica comune: l'elevata presenza di acqua, che ne determina buona parte delle proprietà nutrizionali.

Come anticipato, l'acqua rappresenta circa il 95% del peso dell'anguria e spiega anche il suo ridotto apporto energetico, pari a circa 16 chilocalorie ogni 100 grammi. Per questo motivo è uno dei frutti più consumati durante l'estate, quando il fabbisogno di liquidi aumenta a causa delle temperature elevate. Accanto all'acqua, l'anguria contiene carboidrati semplici naturalmente presenti nel frutto, una modesta quantità di fibre e diversi micronutrienti. Tra i minerali spicca il potassio, mentre sul fronte delle vitamine sono presenti vitamina C e vitamina A. In 100 grammi di anguria, come riferito dagli esperti di Humanitas Salute, sono contenuti, all'incirca:

0,4 grammi di proteine

3,7 grammi di zuccheri solubili

0,2 grammi di fibra totale

3 milligrammi di sodio

280 milligrammi di potassio

7 milligrammi di calcio

2 milligrammi di fosforo

0,2 milligrammi di ferro

0,02 milligrammi di tiamina

0,02 milligrammi di riboflavina

8 milligrammi di vitamina C

37 microgrammi di vitamina A equivalente in retinolo

A completare il profilo nutrizionale ci sono il licopene, i carotenoidi e la cucurbitacina E, composti antiossidanti che aiutano a contrastare l'azione dei radicali liberi responsabili del danno cellulare.