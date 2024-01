Bere troppa acqua: rischi e pericoli per la salute di un’assunzione eccessiva

Sembrerebbe strano, eppure anche l'acqua potrebbe nuocere alla salute. Nello specifico bere troppa acqua potrebbe portare a gravi conseguenze per il nostro organismo, anche se è piuttosto raro. Il consumo eccessivo di acqua può portare a una condizione chiamata iponatremia o intossicazione da acqua. Questa si verifica quando l'equilibrio tra l'assunzione di acqua e l'escrezione di sodio dal corpo viene disturbato, portando a una bassa concentrazione di sodio nel sangue. Quando si beve una quantità di acqua notevolmente superiore alla capacità del corpo di eliminarla attraverso la minzione, l'eccesso di acqua diluisce il sodio nel sangue. Questa diluizione può portare a uno squilibrio elettrolitico, causando l'ingresso di acqua nelle cellule per riequilibrare le concentrazioni. Se questo processo avviene troppo rapidamente, le cellule possono gonfiarsi, il che può causare sintomi potenzialmente gravi.

Bere troppa acqua? Può essere pericoloso

Come si manifesta l'iponatremia

I sintomi dell'iponatremia possono includere nausea, mal di testa, confusione, crampi muscolari, affaticamento e, nei casi più gravi, convulsioni e coma. In situazioni estreme, l'iponatremia può anche essere fatale. È importante notare che il rischio di intossicazione da acqua è maggiore in determinate circostanze, come ad esempio durante sforzi fisici intensi, quando si sudano molto, o in combinazione con l'assunzione di diuretici.

Nausea e dolori muscolari tra i sintomi legati al bere troppa acqua

Quanta acqua bere al giorno?

Alcuni esperti suggeriscono anche di ascoltare il proprio corpo e bere quando si ha sete. La sete è un segnale naturale del corpo che indica la necessità di liquidi. Inoltre, il colore del proprio urina può fornire un'indicazione approssimativa dello stato di idratazione: un colore giallo chiaro generalmente indica una buona idratazione, mentre un colore più scuro potrebbe indicare la necessità di bere più acqua. Le esigenze idriche possono variare notevolmente da persona a persona, quindi è importante adattare il consumo di acqua alle proprie specifiche condizioni e bisogni. Per la maggior parte delle persone, bere acqua in quantità moderate e ascoltare i segnali del proprio corpo per la sete è sufficiente per mantenere un bilancio idrico sano. Per qualsiasi dubbio o perplessità in merito, comunque, è sempre preferibile consultare un esperto.