Due kiwi al giorno migliorano l'umore e il benessere di una persona

Il kiwi si è rivelato un efficace booster dell'umore, e uno studio recente condotto dall'Università di Otago ha evidenziato la rapidità con cui si manifestano i suoi benefici. Nell'indagine, pubblicata sul British Journal of Nutrition, i ricercatori hanno rilevato infatti che il frutto ha migliorato la vitalità e l'umore in soli quattro giorni.

Perché il kiwi è sinonimo di vitalità e benessere?

«È bello che le persone sappiano che piccoli cambiamenti nella dieta, come l'aggiunta di kiwi, potrebbero fare la differenza nel modo in cui si sentono ogni giorno» ha commentato Tamlin Conner, tra le autrici della ricerca. L'assunzione di vitamina C, di cui i kiwi sono ricchi, è stata associata a un miglioramento dell'umore, della vitalità, del benessere e a una minore depressione, mentre la carenza è associata a una maggiore depressione e deterioramento cognitivo.

I ricercatori hanno effettuato un intervento dietetico di otto settimane su 155 adulti con bassi livelli di questa vitamina ed i partecipanti assumevano quotidianamente un integratore di vitamina C, un placebo o due kiwi. Hanno poi segnalato la loro vitalità, umore, benessere, qualità del sonno, quantità di sonno e attività fisica utilizzando sondaggi su smartphone. È emerso che l'integrazione di kiwi ha migliorato la vitalità e l'umore nel giro di quattro giorni, con un picco intorno intorno al quattordicesimo. La sola integrazione di vitamina C, d'altro canto, ha migliorato marginalmente l'umore fino al dodicesimo giorno.